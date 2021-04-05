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«Роспотребнадзор выявил нарушения санитарных норм». Смольный поделился мнением по поводу срыва «Артдокфеста» в Петербурге

Вице-губернатор Петербурга Пиотровский отнес опечатанные залы Дома кино во время «Артдокфеста» к компетенции Роспотребнадзора

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский 5 апреля прокомментировал скандал с проведением кинофестиваля «Артдокфест» на минувших выходных. Все вопросы предсказуемо адресованы Росоптребнадзору.

«Со своей стороны хочу отметить, что комитет по культуре заблаговременно согласовал мероприятие в соответствии с порядком и чек-листом безопасности, — заявил чиновник «Фонтанке». — Вместе с тем, уже во время проведения фестиваля Роспотребнадзор выявил нарушения санитарных норм. Вопрос принятых мер находится в компетенции надзорного ведомства».

Напомним, показы в рамках фестиваля «Артдокфест» в Петербурге фактически были сорваны. Два зала Дома кино опечатал Роспотребнадзор, якобы найдя какие-то коронавирусные нарушения. В чем именно они заключаются, организаторы фестиваля не знают, никаких официальных документов им не показали. Предписание санитарного ведомства выписано руководству кинотеатра. Полиция и чиновники приехали на открытие фестиваля после сообщения Тимура Булатова (Исаева), известного в городе как «гееборец». Вторая площадка — «Лендок» — сама отказалась от показов «во избежание провокаций и закрытия нашего культурного центра».

Президент фестиваля режиссер Виталий Манский в интервью «Фонтанке» связал срыв мероприятия с позицией властей города. В частности, он недоумевал, почему хранит молчание «культурно-спортивный» вице-губернатор Борис Пиотровский. Такого ли комментария он ждал от чиновника — неизвестно.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Alexander_5e4cfced16b74
Друзьям — всё, врагам — закон!

логика двойных стандартов в действии...
193121
Приказали выявить - выявил.
Viandr
Я полагаю, те санитарные нарушения, что нашли на фестивале можно найти и в Смольном и в самом РПН.
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