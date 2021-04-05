«Роспотребнадзор выявил нарушения санитарных норм». Смольный поделился мнением по поводу срыва «Артдокфеста» в Петербурге

«Со своей стороны хочу отметить, что комитет по культуре заблаговременно согласовал мероприятие в соответствии с порядком и чек-листом безопасности, — заявил чиновник «Фонтанке». — Вместе с тем, уже во время проведения фестиваля Роспотребнадзор выявил нарушения санитарных норм. Вопрос принятых мер находится в компетенции надзорного ведомства».



Напомним, показы в рамках фестиваля «Артдокфест» в Петербурге фактически были сорваны. Два зала Дома кино опечатал Роспотребнадзор, якобы найдя какие-то коронавирусные нарушения. В чем именно они заключаются, организаторы фестиваля не знают, никаких официальных документов им не показали. Предписание санитарного ведомства выписано руководству кинотеатра. Полиция и чиновники приехали на открытие фестиваля после сообщения Тимура Булатова (Исаева), известного в городе как «гееборец». Вторая площадка — «Лендок» — сама отказалась от показов «во избежание провокаций и закрытия нашего культурного центра».

