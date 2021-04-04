Организаторы фестиваля документального кино «Артдокфест» намерены провести показ в «Лендоке» 4 апреля. Два зала Дома Кино остаются закрыты.



По словам организаторов фестиваля, к шести часам вечера зрителей ждут на показе ленты «#ЯЗДЕСЬ» режиссера Валентины Булаевой. Остальные показы второго дня фестиваля (три фильма) должны были пройти в Доме Кино, но залы опечатаны.

«Очень надеемся увидеть на наб. Крюкова канала, 12 только вас, дорогие наши зрители, а не кого-либо еще», — написали организаторы фестиваля и выразили надежду, что представителям госорганов надоест мешать людям смотреть кино. Площадку «Лендока» накануне тоже посетили, но там показов не было.