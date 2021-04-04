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Два зала Дома Кино остаются опечатаны. «Артдокфест» рассчитывает на площадку «Лендока»

После визита Роспотребнадзора «Артдокфест» остается с одной площадкой

Организаторы фестиваля документального кино «Артдокфест» намерены провести показ в «Лендоке» 4 апреля. Два зала Дома Кино остаются закрыты.

По словам организаторов фестиваля, к шести часам вечера зрителей ждут на показе ленты «#ЯЗДЕСЬ» режиссера Валентины Булаевой. Остальные показы второго дня фестиваля (три фильма) должны были пройти в Доме Кино, но залы опечатаны.

«Очень надеемся увидеть на наб. Крюкова канала, 12 только вас, дорогие наши зрители, а не кого-либо еще», — написали организаторы фестиваля и выразили надежду, что представителям госорганов надоест мешать людям смотреть кино. Площадку «Лендока» накануне тоже посетили, но там показов не было.

Ни администрация Дома Кино, ни организаторы фестиваля до сих пор не знают, что именно было нарушено. Пока залы опечатывали, сотрудницы Роспотребнадзора говорили только о каком-то суде с понедельник, а полицейские отправляли зрителей за объяснениями почему-то в пресс-службу ГУ МВД.

Константин Селин / «Фонтанка.ру».

Как накануне рассказывали организаторы фестиваля, поводом для визита стало сообщение Тимура Булатова, которого СМИ называют «гееборцем».

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Комментарии (2)

265834519
Здрaвствуйте. Прошу вас о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 5342 510 один 490 четыре 3998

Заранее большое человеческое спaсибо
260657101
Когда пришли за «Артдокфест» , за него уже некому было выходить. Ну как вы там "вне политики"?
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