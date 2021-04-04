Организаторы фестиваля документального кино «Артдокфест» намерены провести показ в «Лендоке» 4 апреля. Два зала Дома Кино остаются закрыты.
По словам организаторов фестиваля, к шести часам вечера зрителей ждут на показе ленты «#ЯЗДЕСЬ» режиссера Валентины Булаевой. Остальные показы второго дня фестиваля (три фильма) должны были пройти в Доме Кино, но залы опечатаны.
«Очень надеемся увидеть на наб. Крюкова канала, 12 только вас, дорогие наши зрители, а не кого-либо еще», — написали организаторы фестиваля и выразили надежду, что представителям госорганов надоест мешать людям смотреть кино. Площадку «Лендока» накануне тоже посетили, но там показов не было.
Ни администрация Дома Кино, ни организаторы фестиваля до сих пор не знают, что именно было нарушено. Пока залы опечатывали, сотрудницы Роспотребнадзора говорили только о каком-то суде с понедельник, а полицейские отправляли зрителей за объяснениями почему-то в пресс-службу ГУ МВД.
Константин Селин / «Фонтанка.ру».
Как накануне рассказывали организаторы фестиваля, поводом для визита стало сообщение Тимура Булатова, которого СМИ называют «гееборцем».