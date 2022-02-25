Россия больше НЕ — не болеет, не летит, не поет. Что у нас отобрали за один день

Россия больше не член Совета Европы

Комитет министров Совета Европы принял решение исключить РФ из организации. Остановка членства распространяется и на работу российских представителей в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Не болеем за наших

Финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга переносится по решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Матч пройдет на стадионе «Стад де Франс» в Париже в прежние сроки.

Серия гонок «Формула-1» с 23 по 25 сентября 2022 года в Сочи отменена.



Не состоится Чемпионат Европы по керлингу 2022 года, который должен был пройти в Перми, он будет перенесен в другую страну.

Отменено проведение этап Кубка мира (в Москве) — такое решение приняла Международная федерация спортивного скалолазания отменила.

Отменены Международной федерацией плавания (FINA) матчи сборной России по водному поло в Петербурге и этапы Мировой серии по синхронному плаванию и прыжкам в воду в Казани.

Отменена Всемирная шахматная олимпиада 2022 года, которая должна была пройти в России. Об отмене объявила Международная федерация шахмат.

На неопределенный срок отложила матчи с участием российских команд баскетбольная Евролига.

Международная федерация лыжного спорта перенесла из России все соревнования, включая финал Кубка мира по лыжным гонкам.

Европейская федерация регби приостановила организацию соревнований на территории России до дальнейших решений.

Уже никто никуда не летит

Великобритания закрыла авиасообщение с Россией.

Польша закрыла авиасообщение с Россией.

