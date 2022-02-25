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Авиакомпания S7 на две недели прекращает все полеты в Европу

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Авиакомпания S7 Airlines до 13 марта отменила все рейсы по европейским направлениям. Об этом 25 февраля перевозчик сообщил в своем официальном телеграм-канале.

«В связи с закрытием воздушного пространства европейскими государствами S7 Airlines приняла решение отменить все рейсы авиакомпании в Европу с 26 февраля по 13 марта», — говорится в сообщении.

Перевозчик отменяет рейсы в Бургас, Варну, Мюнхен, Вену, Дюссельдорф, Берлин, Верону, Болонью, Милан, Аликанте, Барселону, Ларнаку, Пафос, Салоники, Ниццу и Париж.

Продажа билетов на эти рейсы после 13 марта временно приостановлена. Пассажиры, добавил перевозчик, смогут оформить возврат стоимости билета после получения смс об отмене рейса.

Ранее Чехия и Польша закрыли свое небо для полетов российских перевозчиков. После того, как Великобритания ввела санкции против «Аэрофлота», Россия ограничила возможность полетов британских самолетов над своей территорией.

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