Россия ограничила полеты над своей территорией британских самолетов, включая транзит

Россия ограничила использование своего воздушного пространства для самолетов, принадлежащих, взятых в аренду или эксплуатируемых лицами, связанными с Великобританией или зарегистрированными там. Это касается и транзитных рейсов, сообщает 25 февраля пресс-служба Росавиации.



«Данная мера принята в соответствии с положениями Межправительственного соглашения о воздушном сообщении между Россией и Великобританией в качестве ответных шагов на недружественные решения Авиационных властей Великобритании в отношении ограничения на выполнение регулярных полетов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или эксплуатирующихся лицом, связанным с Россией или зарегистрированных в России», — говорится в сообщении.

