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Россия ограничила полеты над своей территорией британских самолетов, включая транзит

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Россия ограничила использование своего воздушного пространства для самолетов, принадлежащих, взятых в аренду или эксплуатируемых лицами, связанными с Великобританией или зарегистрированными там. Это касается и транзитных рейсов, сообщает 25 февраля пресс-служба Росавиации.

«Данная мера принята в соответствии с положениями Межправительственного соглашения о воздушном сообщении между Россией и Великобританией в качестве ответных шагов на недружественные решения Авиационных властей Великобритании в отношении ограничения на выполнение регулярных полетов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или эксплуатирующихся лицом, связанным с Россией или зарегистрированных в России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне авиационным властям Великобритании предложили провести консультации по этому вопросу, и сегодня утром они ответили отрицательно. Это послужило поводом для «зеркальных мер», резюмируют в Росавиации.

Ранее Великобритания ввела санкции против «Аэрофлота» из-за российской операции на Украине. Авиакомпании запретили полеты в Соединенное Королевство. После запрета Росавиация напомнила Великобритании о зеркальных мерах.

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Комментарии (6)

Leo.S
Испугали их аж жуть, а убытки от транзита за счет внутренних рейсов, которые и так заоблачные тарифы
ДЮрьевич
Зеркальные меры это когда нас начнут бомбить?
***_555
Тогда запрещайте полёты всем самолётам с кодом VQ-B VP-B
Бермудские Острова – заморская территория Великобритании
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