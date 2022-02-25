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После запрета на полёты «Аэрофлота» Росавиация напомнила Великобритании о зеркальных мерах

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Россия направила авиавластям Великобритании уведомление о необходимости соблюдать соглашение о воздушном сообщении, а также оставляет за собой право на зеркальные меры в ответ на запрет полетов «Аэрофлота» в Великобританию, заявили в Росавиации 25 февраля.

«Российская сторона сохраняет за собой право применения зеркальных мер в соответствии с положениями межправсоглашения с целью соблюдения принципа паритета и предоставления равных прав для назначенных авиакомпаний», — цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства.

Накануне из-за российской военной операции на Украине Великобритания запретила полёты «Аэрофлота», совершающего ежедневные рейсы из Москвы в Лондон. Отменён и сегодняшний рейс. Кроме «Аэрофлота» в Лондон возит British Airways.

«Для информации сообщаем, что 25 февраля авиакомпаниями Великобритании в воздушном пространстве России запланировано выполнение 70 транзитных рейсов и двух рейсов по маршруту Лондон — Москва», — отметили в Росавиации.

В ведомстве подчеркнули, что соглашение о воздушном сообщении предусматривает сотрудничество «по всем вопросам, необходимым для обеспечения безопасной и эффективной эксплуатации договорных линий», и консультации «в случае возникновения каких-либо трудностей при эксплуатации этих линий». Авиакомпаниям обоих государств обещаны «справедливые и равные права на эксплуатацию договорных маршрутов».

«В этой связи в авиационные власти Великобритании направлено уведомление о необходимости соблюдения положений соглашения о воздушном сообщении», — заявили в Росавиации.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. В планы РФ, по словам президента, не входит оккупация страны, а действия связаны с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — новыми санкциями. Подробнее о событиях дня читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (8)

264703271
А как Чоулз и иже с ним вернутся домой, к папам и мамам?
Редиcка
Я таки не понял. Семьи депутатов теперь будут летать домой в Лондон на Wizz Air или на чартере?
265840453
Бедные британцы, как они будут жить с такими санкциями
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