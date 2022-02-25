После запрета на полёты «Аэрофлота» Росавиация напомнила Великобритании о зеркальных мерах

«Российская сторона сохраняет за собой право применения зеркальных мер в соответствии с положениями межправсоглашения с целью соблюдения принципа паритета и предоставления равных прав для назначенных авиакомпаний», — цитирует « Интерфакс » сообщение ведомства.

Россия направила авиавластям Великобритании уведомление о необходимости соблюдать соглашение о воздушном сообщении, а также оставляет за собой право на зеркальные меры в ответ на запрет полетов «Аэрофлота» в Великобританию, заявили в Росавиации 25 февраля.

Накануне из-за российской военной операции на Украине Великобритания запретила полёты «Аэрофлота», совершающего ежедневные рейсы из Москвы в Лондон. Отменён и сегодняшний рейс. Кроме «Аэрофлота» в Лондон возит British Airways.



«Для информации сообщаем, что 25 февраля авиакомпаниями Великобритании в воздушном пространстве России запланировано выполнение 70 транзитных рейсов и двух рейсов по маршруту Лондон — Москва», — отметили в Росавиации.



В ведомстве подчеркнули, что соглашение о воздушном сообщении предусматривает сотрудничество «по всем вопросам, необходимым для обеспечения безопасной и эффективной эксплуатации договорных линий», и консультации «в случае возникновения каких-либо трудностей при эксплуатации этих линий». Авиакомпаниям обоих государств обещаны «справедливые и равные права на эксплуатацию договорных маршрутов».



«В этой связи в авиационные власти Великобритании направлено уведомление о необходимости соблюдения положений соглашения о воздушном сообщении», — заявили в Росавиации.

