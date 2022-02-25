Россию отстранили от Совета Европы, а значит, от ПАСЕ и ЕСПЧ тоже

О решении сообщает глава МИД Италии Луиджи Ди Майо 25 февраля. «Комитет министров Совета Европы, председателем которого является Италия, принял решение об исключении Российской Федерации из своего состава в соответствии со статьей 8 Устава Совета Европы», — цитирует его ТАСС.

Источник РИА Новости добавил, что остановка членства распространяется и на работу российских представителей в Европейском суде по правам человека и Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Сенатор Владимир Джабаров успел отреагировать на решение: «Жили без Совета Европы раньше, проживем».