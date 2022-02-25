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Россию отстранили от Совета Европы, а значит, от ПАСЕ и ЕСПЧ тоже

Комитет министров Совета Европы принял решение отстранить Россию от деятельности организации. Это также касается парламентской ассамблеи и суда по правам человека.

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О решении сообщает глава МИД Италии Луиджи Ди Майо 25 февраля. «Комитет министров Совета Европы, председателем которого является Италия, принял решение об исключении Российской Федерации из своего состава в соответствии со статьей 8 Устава Совета Европы», — цитирует его ТАСС.

Источник РИА Новости добавил, что остановка членства распространяется и на работу российских представителей в Европейском суде по правам человека и Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Сенатор Владимир Джабаров успел отреагировать на решение: «Жили без Совета Европы раньше, проживем».

Рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. В ответ Великобритания заявила о заморозке активов банка ВТБ и запретила летать в страну «Аэрофлоту». США ввели санкции против крупнейших российских банков и анонсировали ограничение экспорта высокотехнологичных компонентов. Санкции продублировали в Канаде, Японии, Австралии и других странах.

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Комментарии (41)

virtvid
угу, следующая остановка - нефть в обмен на продовольствие и лекарства. вот тогда и повеселитесь, кремлеботы
iigaza
Теперь можно и смертную казнь вернуть.
Питерец68
Интересно на сколько их без наших денег хватит и они завопят что нужно возвращать.
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