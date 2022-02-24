США ввели санкции против 11 юридических лиц РФ. Среди них — Сбербанк и Газпромбанк

США вводят санкции в отношении 11 российских юрлиц, включая Сбербанк и Газпромбанк. Об этом 24 февраля сообщает Минфин.



В министерстве финансов США заявили, что американские санкции направлены против почти 80% банковских активов РФ. Это, по мнению Минфина, должно оказать сильное воздействие на российскую экономику.

Кроме Газпромбанка и Сбербанка под ударом оказались Открытие, Новикомбанк, Совкомбанк. Минфин США предписал всем американским финансовым институтам в течение 30 дней закрыть корреспондентские счета Сбербанка. После этого заявления акции крупнейшей кредитной организации в РФ снизились более чем на 40%.