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США ввели санкции против 11 юридических лиц РФ. Среди них — Сбербанк и Газпромбанк

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США вводят санкции в отношении 11 российских юрлиц, включая Сбербанк и Газпромбанк. Об этом 24 февраля сообщает Минфин.

В министерстве финансов США заявили, что американские санкции направлены против почти 80% банковских активов РФ. Это, по мнению Минфина, должно оказать сильное воздействие на российскую экономику.

Кроме Газпромбанка и Сбербанка под ударом оказались Открытие, Новикомбанк, Совкомбанк. Минфин США предписал всем американским финансовым институтам в течение 30 дней закрыть корреспондентские счета Сбербанка. После этого заявления акции крупнейшей кредитной организации в РФ снизились более чем на 40%.

Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля заявил о начале военной операции. Очевидцы сообщают, что в украинских городах гремят взрывы, начались паника и очереди на заправках, в Киеве слышны сирены. На всей территории Украины введено военное положение.

Онлайн-трансляцию о ситуации на Украине и связанных с этим событиях смотрите на сайте «Фонтанки».

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Комментарии (39)

265076323
Титан им перестать продавать и все быстро вернется
Капитан Очевидность2
"Это, по мнению Минфина [сша], должно оказать сильное воздействие на российскую экономику"

А толку-то? Всё равно в конечном итоге за всё заплатит глупая русня из своих собственных карманов, сколько бы не стоили имперские замашки и хотелки царя Владимира. А путинские банкиры сильно не пострадают.
ShkVAl
Американские банки тут закроют? Как бы знать бы…
Я б акредитовался б…
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