Польша готовится закрыть небо для российских авиакомпаний

Премьер Польши Матеуш Моравецкий поручил подготовить постановление о закрытии воздушного пространства страны для российских авиакомпаний.
«Я распорядился подготовить постановление Совета министров, которое приведет к закрытию воздушного пространства для российских авиакомпаний», — написал Моравецкий 25 февраля в Twitter.
Poleciłem przygotowanie uchwały Rady Ministrów, która doprowadzi do zamknięcia przestrzeni powietrznej dla rosyjskich linii lotniczych.— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) February 25, 2022
Как писала «Фонтанка», похожие ограничения от Великобритании привели к контрсанкциям — Росавиация объявила в пятницу, что Россия запрещает использовать свое воздушное пространство для полетов британских авиакомпаний. В том числе речь идет и о транзитных рейсах над территорией страны.