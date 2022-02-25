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Польша готовится закрыть небо для российских авиакомпаний

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Премьер Польши Матеуш Моравецкий поручил подготовить постановление о закрытии воздушного пространства страны для российских авиакомпаний.

«Я распорядился подготовить постановление Совета министров, которое приведет к закрытию воздушного пространства для российских авиакомпаний», — написал Моравецкий 25 февраля в Twitter.

Как писала «Фонтанка», похожие ограничения от Великобритании привели к контрсанкциям — Росавиация объявила в пятницу, что Россия запрещает использовать свое воздушное пространство для полетов британских авиакомпаний. В том числе речь идет и о транзитных рейсах над территорией страны.

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Комментарии (9)

nuga
Яблоки простить не могут.
267188598
А они памятники разве уже все победили? Осмелели…
Алик-1
Небо Польши использовалось для обхода Украины. Сейчас это проблема на пути к устранению. Тщательнее надо, панове, подлаивать Дикобритании
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