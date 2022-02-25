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МОК призвал международные спортивные федерации переносить или отменять турниры в России и Белоруссии

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Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) обратился к международным спортивным федерациям в связи с военными действиями на Украине. На своем официальном сайте МОК попросил их перенести или отменить спортивные мероприятия в России или Белоруссии.

«Необходимо принять во внимание нарушение олимпийского перемирия правительствами России и Беларуси и отдать абсолютный приоритет безопасности спортсменов. Сам МОК не планирует никаких мероприятий в России или Беларуси. Кроме того, Исполком МОК призывает не вывешивать флаги России или Беларуси и не исполнять гимн России или Беларуси на международных спортивных мероприятиях, которые еще не являются частью соответствующих санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении России», — заявили в МОК.

Международная федерация шахмат уже объявила об отмене всемирной шахматной олимпиады 2022 года, которая должна была пройти в России.

Ранее Россия лишилась финала Лиги чемпионов в Петербурге. Кроме того, баскетбольная Евролига на неопределенный срок отложила матчи с участием российских команд, а Международная федерация лыжного спорта перенесла из России все соревнования, включая финал Кубка мира по лыжным гонкам.

Рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. В ответ Великобритания заявила о заморозке активов банка ВТБ и запретила летать в страну «Аэрофлоту». США ввели санкции против крупнейших российских банков и анонсировали ограничение экспорта высокотехнологичных компонентов. Санкции продублировали в Канаде, Японии, Австралии и других странах.

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Комментарии (6)

Awkward
Спорт вне политики, правда?
baddancer
Кстати, к хорошим новостям-с Камиллы Валиевой сняты все обвинения в допинге и наша команда сохраняет золото, уря! Правда об этом не напишут на первых полосах газет.
Это был фейк! Пробирка Колина Пауэла! ВАДА - лживые твари! МОК - фабрика фейков!!! Томас Бах - не помню каким ты был спортсменом, но функционер ты НИКАКОЙ!
baddancer
А когда Мишико начал войну 08.08.08, МОК осудил Грузию? Или осудили Мишико?
А, ну да, это же другое.
Давно пора разорвать отношения с этим МОК.
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