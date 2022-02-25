МОК призвал международные спортивные федерации переносить или отменять турниры в России и Белоруссии

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) обратился к международным спортивным федерациям в связи с военными действиями на Украине. На своем официальном сайте МОК попросил их перенести или отменить спортивные мероприятия в России или Белоруссии.

«Необходимо принять во внимание нарушение олимпийского перемирия правительствами России и Беларуси и отдать абсолютный приоритет безопасности спортсменов. Сам МОК не планирует никаких мероприятий в России или Беларуси. Кроме того, Исполком МОК призывает не вывешивать флаги России или Беларуси и не исполнять гимн России или Беларуси на международных спортивных мероприятиях, которые еще не являются частью соответствующих санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении России», — заявили в МОК.