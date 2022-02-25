Чехия перестала выдавать россиянам ВНЖ

Россияне не смогут получить пока вид на жительство в Чехии, ранее ограничения были введены и для виз, заявил премьер-министр страны Петр Фиала.



«Чехия приостанавливает выдачу гражданам РФ виз и разрешений на временное проживание, — цитирует премьера 25 февраля ТАСС. — Исключения сделаны только для случаев, когда визы [и виды на жительство] нужны по гуманитарным соображениям».



По словам Фиалы, решение стало ответом Чехии на военную операцию на Украине. Аналогичные ограничения на визы ввела Латвия.

