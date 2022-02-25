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Чехия перестала выдавать россиянам ВНЖ

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Россияне не смогут получить пока вид на жительство в Чехии, ранее ограничения были введены и для виз, заявил премьер-министр страны Петр Фиала.

«Чехия приостанавливает выдачу гражданам РФ виз и разрешений на временное проживание, — цитирует премьера 25 февраля ТАСС. — Исключения сделаны только для случаев, когда визы [и виды на жительство] нужны по гуманитарным соображениям».

По словам Фиалы, решение стало ответом Чехии на военную операцию на Украине. Аналогичные ограничения на визы ввела Латвия.

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Комментарии (13)

Gilka
граждане, которые проживают в европе, это утекшие мозги. люди которым режим путина очень не нравится. а еще они знают, что можно жить иначе, лучше. таким и возвращаться в россию опасно. вольномыслящие тут не приветствуются.
orlovandrei1986
ну и правильно
6 соток картошки - вот ваш курорт =)
SpiderDuck
Щас ещё с -дцать стран Европы перестанут выдавать визы и ВНЖ всем россиянам поголовно, а те что уже выданы аннулируют и финский сыр и кофе даже сниться перестанет.
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