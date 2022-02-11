«Дурак, что я наделал!» Герой Афганистана рассказал, как пририсовал глаза картине ученицы Малевича

Интервью с подозреваемым публикует 11 февраля NGS24.RU . Александру Васильеву 63 года, он ветеран войн в Афганистане и Чечне. На первой Чеченской войне получил медаль «За отвагу», был контужен. После выписки из госпиталя его комиссовали с третьей группой инвалидности. Много лет работал в разных охранных предприятиях, в последние годы — охранником в банке. После смерти первой жены жил один, в 2014 году на улице убили его единственного сына. Сейчас он вместе со второй женой живёт в Екатеринбурге в двухкомнатной квартире.

Мужчина, который испортил картину ученицы Казимира Малевича в Екатеринбурге, говорит, что принял экспозицию в «Ельцин центре» за выставку детских рисунков и что на это его якобы подбила компания подростков. В арт-галерее он работал первый день.

В ЧОП, обслуживающее «Ельцин центр», ему помогли устроиться в ветеранской организации. Картины, по его словам, ему не очень понравились — «оставляли тяжелое впечатление».

«Старался мимо пройти, не глядя. Наблюдал, как люди реагируют, и вот смотрю: стоят ребятишки лет 16–17, обсуждают, почему нет глаз, рта, никакой красоты! В компании были девчонки, они и попросили меня: «Нарисуйте глаза, вы ведь тут работаете». Я их спросил: «Это ваши работы?» Они: «Да». Дали мне ручку. Я нарисовал глаза. Я думал, это просто их детские рисунки!» — рассказывает Александр Васильев.



Через несколько дней к ветерану пришла полиция: его вычислили по камерам наблюдения, подростки в объектив не попали. Он даже не сразу понял, в чем его обвиняют.



«Я бы никогда не полез в чужие картины без спроса. Зачем чужое портить? Если бы я знал, что это не детские работы тех ребят! Что картины привезли из Москвы и они столько стоят! — ругает себя сейчас Александр Петрович. — Дурак я, что наделал!».



В январе стало известно, что в арт-галерее «Ельцин Центра» картину Анны Лепорской «Три фигуры» (1932–1934) из коллекции Третьяковской галереи повредили во время выставки «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» — нарисовали шариковой ручкой глазки на абстрактных лицах двух фигур. Чернила проникли в слой краски (титановые белила), поскольку лакового покрытия на картине нет. Сейчас картина на реставрации, реставрационный совет Третьяковки оценил ее в 250 тысяч рублей. Оценочная стоимость картины Анны Лепорской — 75 миллионов рублей. После обращения Минкульта в Генпрокуратуру было возбуждено дело по статье о вандализме.

