«Ельцин Центр» меняет правила безопасности после того, как «офтальмолог» пририсовал глаза на картине из Третьяковки

В «Ельцин Центре» в Екатеринбурге впервые прокомментировали инцидент с картиной ученицы Малевича Анны Лепорской «Три фигуры». Неизвестный «офтальмолог» пририсовал фигурам глаза ручкой.
Посетитель Ельцин-Центра пририсовал глаза абстрактным лицам на картине ученицы Малевича стоимостью 75 млн рублей. Полиция не увидела в этом преступления— Давыдов Юрий (@DavydovYoury) January 14, 2022
Неизвестный нарисовал шариковой ручкой глаза лицам на картине ученицы Малевича Анны Лепорской «Три фигуры» pic.twitter.com/5MH0SStmZa
Как заявили 14 января в центре изданию Znak.com, после инцидента пересмотрены протоколы безопасности — над всеми картинами установили защитные экраны.
«Ельцин Центр» не комментировал эту ситуацию по горячим следам, поскольку шло внутреннее расследование инцидента, взаимодействие с правоохранительными органами, подтверждение страхового случая. «Ельцин Центр» обратился с заявлением в полицию, но в возбуждении уголовного дела было отказано из-за незначительной суммы ущерба, нанесенного произведению искусства», — уточнили в пресс-службе организации.
Сам инцидент произошел еще 7 декабря прошлого года, однако известно о нем стало только в 2022-м. Неизвестный посетитель пририсовал шариковой ручкой глаза на лицах двух абстрактных фигур на картине Лепорской. Полотно «Три фигуры» входит в коллекцию Третьяковской галереи, в Екатеринбург его привезли на выставку. Стоимость оценивается в 74,9 млн рублей, реставрация обойдется примерно в 250 тысяч. Страховая компания уже выплатила все необходимые средства.