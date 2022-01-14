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«Ельцин Центр» меняет правила безопасности после того, как «офтальмолог» пририсовал глаза на картине из Третьяковки

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В «Ельцин Центре» в Екатеринбурге впервые прокомментировали инцидент с картиной ученицы Малевича Анны Лепорской «Три фигуры». Неизвестный «офтальмолог» пририсовал фигурам глаза ручкой.

Как заявили 14 января в центре изданию Znak.com, после инцидента пересмотрены протоколы безопасности — над всеми картинами установили защитные экраны.

«Ельцин Центр» не комментировал эту ситуацию по горячим следам, поскольку шло внутреннее расследование инцидента, взаимодействие с правоохранительными органами, подтверждение страхового случая. «Ельцин Центр» обратился с заявлением в полицию, но в возбуждении уголовного дела было отказано из-за незначительной суммы ущерба, нанесенного произведению искусства», — уточнили в пресс-службе организации.

Сам инцидент произошел еще 7 декабря прошлого года, однако известно о нем стало только в 2022-м. Неизвестный посетитель пририсовал шариковой ручкой глаза на лицах двух абстрактных фигур на картине Лепорской. Полотно «Три фигуры» входит в коллекцию Третьяковской галереи, в Екатеринбург его привезли на выставку. Стоимость оценивается в 74,9 млн рублей, реставрация обойдется примерно в 250 тысяч. Страховая компания уже выплатила все необходимые средства.

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Комментарии (4)

265026611
алкоцентр надо назвать))))
264653831
хоть бы не писали об этом гадюшнике,который так любит президент и тратит бюджетные деньги на его содержание вместо того чтобы помочь больным детям.
,
265026611
этот гадюшник еще не сожгли вместе с женой предателя?
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