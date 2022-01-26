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В снегу есть пластик, мусор и автомобили. Вице-губернатор Петербурга объяснил, почему снег не сбрасывают в акватории

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Власти Петербурга не рассматривают сброс снежных масс в акватории рек города как способ более оперативной уборки. Во время правительственного часа в Мариинском дворце 26 января профильный вице-губернатор Анатолий Повелий вспомнил, как когда-то в Неве таким образом утопили автомобиль.

Подумать о возвращении к практике сбрасывания снежных масс в акватории на фоне постепенного отказа от использования реагентов предложил депутат-единоросс Всеволод Беликов. Он сослался на опыт соседней Финляндии.

«Конечно, соблазн велик, но у меня перед глазами ролик, в 2011 году я его видел. В Петроградском районе бульдозер сдвигает массы, по-моему, в Малую Невку, в какую-то из маленьких рек. Сдвигает эту массу, она падает в воду, гора эта расплывается, и выплывает автомобиль ВАЗ-2108, который медленно дрейфует и уходит под воду. Тот снег, который мы собираем, то количество мусора, который есть в этих снежных кучах, нам не дает возможности. <...> Во-первых, губернатор категорически против, и сразу же мы попадем под экологов. Мы не готовы сбрасывать эти массы в водоемы, хотя технологически это, безусловно, было бы здорово», — ответил вице-губернатор.

Он добавил, такое решение было бы возможно, если бы в городе сбрасывали «замороженный кусочек пляжа»: воду, песок и уже растворившуюся соль. Но в снегу «есть и пластик, и масса всего другого, включая и автомобили». «Я считаю, что к этой практике приходить нельзя», — констатировал Повелий.

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Комментарии (5)

AP-SPb
А убирать город от мусора - пластика и автомобилей, которые так не заметны в сугробе - они не хотят? Урны поставить для пластика. Начать штрафовать мусорящих. Трактористов бухих вусмерть к тракторам не подпускать в конце концов...
261847251
Т.е. признают, что не устраняют одну проблему (снежные завалы) потому, что не могут устранить другую (город замусорен).
Отличное объяснение!
District1
Пластик можно было бы выловить потом.
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