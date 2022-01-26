В снегу есть пластик, мусор и автомобили. Вице-губернатор Петербурга объяснил, почему снег не сбрасывают в акватории

«Конечно, соблазн велик, но у меня перед глазами ролик, в 2011 году я его видел. В Петроградском районе бульдозер сдвигает массы, по-моему, в Малую Невку, в какую-то из маленьких рек. Сдвигает эту массу, она падает в воду, гора эта расплывается, и выплывает автомобиль ВАЗ-2108, который медленно дрейфует и уходит под воду. Тот снег, который мы собираем, то количество мусора, который есть в этих снежных кучах, нам не дает возможности. <...> Во-первых, губернатор категорически против, и сразу же мы попадем под экологов. Мы не готовы сбрасывать эти массы в водоемы, хотя технологически это, безусловно, было бы здорово», — ответил вице-губернатор.



Он добавил, такое решение было бы возможно, если бы в городе сбрасывали «замороженный кусочек пляжа»: воду, песок и уже растворившуюся соль. Но в снегу «есть и пластик, и масса всего другого, включая и автомобили». «Я считаю, что к этой практике приходить нельзя», — констатировал Повелий.

