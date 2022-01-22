«Фонтанка» идет не на работу. А наутро выпал снег

Фото: Виктор Смирнов/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«Фонтанка» всю неделю делилась впечатлениями своих корреспондентов от дороги на работу: строго, но справедливо, хотя и максимально субъективно, прошлись по Васильевскому острову, Юго-Западу, по Центру, Невскому району и северам. В субботу на улицах города появились стайки рабочих — и, насколько можно судить, не только рабочих, которые чистили город под падающим снегом. На всех, видимо, не хватило.



Лиговка Ксюша

Вторым человеком, которого я увидела, выйдя из дома днём в субботу, был дворник. Он шёл уверенной лёгкой походкой по улице Черняховского. В руках — ни лопаты, ни других инструментов. Дворник отражался в луже от растаявшего снега. Я хожу от дома у станции метро «Лиговский проспект» до спортзала на Обводном канале почти ежедневно. На этом пути есть несколько опасных мест, появляющиеся каждую зиму. Одно из них — на тротуаре в Транспортном переулке. Почти каждый раз, будто нарочно, здесь образуется каток.



Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться









Сейчас, несмотря на потепление, он не растаял, но проблем обойти полосу льда нет. На пешеходном переходе, как и в предыдущие несколько дней, — каша, но такая, несерьезная, не сулящая промочить ноги, если наступишь. На Лиговском — также небольшие лужи и растаявший снег. Уже на подходе к Обводному каналу я поскальзываюсь, раскачиваюсь на одной ноге и сохраняю равновесие. На меня равнодушно смотрит дворник, облокотившийся на лопату. Это уже четвёртый встреченный дворник за день. Наверное, хорошая примета.



Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»

Адмиралтейский район Алина

Путь до отделения почты и аптеки по отрезку Галерной улицы, ведущему к верфям, не был бы приятным и в теплое время года: легкий флер апокалипсиса присущ этим местам всегда — какие-то пакеты, чьи-то испражнения, обломки ограждений, упавшие дорожные знаки... Из всего итальянского, что есть в стиле Петербурга, кажется, тут выбрали беспечную замусоренность Неаполя, и смрадные запахи можно ощутить даже зимой. Теперь же к ним прибавились горы грязного ломаного льда, словно сошедшие с блокадных снимков.



Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Впрочем, торжественным приземлением на пятую точку для нашего корреспондента чуть не закончилась прогулка по другой улице — Английскому проспекту, на виду у спешащих в «Пятерочку» прохожих. На первый взгляд все вроде было нормально, но на практике оказалось, что тут как в компьютерной игре: надо следить, на какой высоте земля на следующем шаге, и выбирать, как в баре, — «вам со льдом или без?».



Алина Циопа/«Фонтанка.ру»

А вот возле аптеки напротив Музея-квартиры Блока, вопреки ожиданиям, можно было и на стихах сосредоточиться — убрано до асфальта. Только барханы снежного «склада» на Матисовом острове напоминают о неприятностях, подстерегающих за углом. Хуже обошлись с площадью Труда — вроде бы и наломали намерзшее (и то не везде), но не убрали.

Впрочем, только ступив на берег Новой Голландии, спокойно пройдя по свежеочищенной брусчатке, понимаешь: так вот как надо было!



Коломна Витя

Рано утром 22 января на дверях магазинчика, что на пересечении Мясной и Псковской, вижу объявление с просьбой убрать машины: «С 9:00 проводятся работы по зачистке улично-дорожной сети. Работает эвакуатор». Уже неплохо. Через несколько дней после прогулки на работу моя локация в Коломне стала напоминать улицы, а не опасные звериные тропы. На Мясной и Псковской по тротуарам, видимо, прошелся маленький трактор. Могут же, когда приспичит. И про якобы особенные узкие петербургские тротуары не вспоминают. Снег расчищен, часть наледи снята.



Виктор Смирнов/«Фонтанка.ру»



Но расслабляться не стоит — лед под ногами стал тоньше и относительно чистым, но не потерял своих коварных свойств. На части Мясной, уже на подходе к Римского-Корсакова, силы коммунальщиков, видимо, иссякли.

Фото: Виктор Смирнов/«Фонтанка.ру» Фото: Виктор Смирнов/«Фонтанка.ру» Фото: Виктор Смирнов/«Фонтанка.ру» Фото: Виктор Смирнов/«Фонтанка.ру» Фото: Виктор Смирнов/«Фонтанка.ру» Фото: Виктор Смирнов/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Колдобины и перепады те самые. Малейшее неверное движение — и чуть не растянулся. Действительно, то, что наросло за два месяца, отколупать, вероятно, непросто. На Римского-Корсакова тоже почистили — теперь здесь не военная дорожка, а нечто похожее на танковый тракт, испещренный следами уборочной техники. Ярости прогулка уже не вызывает, но недоумение осталось — как вы так умудрились-то? Держим баланс, идем дальше.



Петроградка Денис

В субботу утром на Петроградскую сторону слетелись, кажется, сотни ангелов в оранжевых жилетах. Никогда так радостно не было на душе жителей маленьких улочек. Заваленные с прошлого года непролазными сугробами, улочки эти пытались самоочищаться. При переходе через ноль в плюс очертания протоптанных узких дорожек на тротуаре углублялись и расширялись. А когда опять уходило в минус — они превращались в ледяные буераки. Нелепо и не к месту на них выглядели мамы с колясками и старики с палочками. Узкие улочки Петроградки, очевидно, были предназначены для молодых и сильных. Прочим место было лишь на Большом и Каменноостровском, которые скребли и засыпали песком с солью с завидным усердием.



Да, маленькие улочки также посыпали песком щедро и бестолково. Вывалить ведро перед входом в подъезд — распространённая тактика. Убрать сугробы и попадавшие с крыш и вынырнувшие из водосточных труб ледяные глыбы — ну, пожалуй, нет.

В итоге круто посоленная песчано-снежная каша — типичный пейзаж на выходах из парадных. Даже при минус 10 она оставалась овсянкообразной жижей, бессмысленной и беспощадной для обуви и собачьих лап.



Фото: Денис Лебедев/«Фонтанка.ру» Фото: Денис Лебедев/«Фонтанка.ру» Фото: Денис Лебедев/«Фонтанка.ру» Фото: Денис Лебедев/«Фонтанка.ру» Фото: Денис Лебедев/«Фонтанка.ру» Фото: Денис Лебедев/«Фонтанка.ру» Фото: Денис Лебедев/«Фонтанка.ру» Фото: Денис Лебедев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Есть улицы, вроде Всеволода Вишневского, где тротуары не чистились вообще никогда. Там нарос ледяной панцирь сантиметров 30 толщиной. Раньше было выше, но тает же. Идти по нему и весело, и боязно.

Утром в субботу случилась радость — машина со щёткой прошлась вдоль проезда у нашей мусорки. Раньше там было выше щиколотки грязной шуги, замешиваемой колёсами машин. Она была то с лужей внизу, то со льдом — оба варианта так себе. Что мешало этой машине со щёткой проходиться мимо нашей мусорки хотя бы раз в пару дней до сих пор — не нашего ума дело. Но спасибо.

Число ангелов в оранжевых жилетах, долбящих, несущих, толкающих, скребущих, копающих и кидающих внушало оптимизм с чуть досадной ноткой: где ж вы, родненькие, все это время прятались-то?



От Пулковского до ЦПКиО Ира

На территории жилого комплекса могло быть и хуже. Уже не сплошной каток, по которому дети еще полторы недели назад, летая на ватрушках с горы снега посреди двора, тормозили в сугроб у стены дома. Но и сегодня местами вполне можно навернуться: если попасть ногой на наледь, коварно притаившуюся под слякотью. Выходить из дома без рифленой подошвы строго не рекомендуется.



Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»

На Пулковском шоссе — уже знакомая читателям «Фонтанки» тропа вдоль территории обсерватории. Здесь тоже слякоть, но наледи почти нет. Шансов поскользнуться и попасть под колеса несущихся машин все же меньше. Это зимой самая неприятная дорога в город из-за ветра и грязи от несущихся машин. Но местный спецавтобус (также «герой» публикации) ходит раз в час, а автор этих строк умудрился проспать.

Пешеходная зона Московского проспекта, наоборот, радует: можно спокойно пройти, а тротуарная плитка (которая превращается в опасный аттракцион, когда ее украшает наледь) чистая и присыпанная песком.



Фото: Ирина Корбат/«Фонтанка.ру» Фото: Ирина Корбат/«Фонтанка.ру» Фото: Ирина Корбат/«Фонтанка.ру» Фото: Ирина Корбат/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Стоимость недвижимости на Крестовском острове, похоже, не влияет на качество уборки пешеходных зон. Есть перекрестки, где снег приходится месить ногами. Зато лед на катке в ЦПКиО порадовал.



Купчино Лена

Прогулялась по ближнему Купчино, в квартале между Бухарестской и Будапештской. Пройти, конечно, можно, но удовольствия не доставляет. Пешеходные дорожки — неровный лед, хорошо замаскированный снегом, следов песка на них нет. Автомобильные проезды — каша из песка и снега, а снизу то лед, то асфальт, то лежачий полицейский. В некоторых местах разойтись с едущей навстречу машиной можно только по обледеневшим сугробам.

Полные сапоги снега, не упала только чудом, в общем — лучше, чем в центре, но хуже, чем летом.



Дом 23-1 по Бухарестской — один из пары «купчинских ворот», на ножках, у него нет первого этажа. Так вот, под этими ножками образовался натуральный каток без малейшего признака работы дворников.

Кстати, дворников на всем маршруте не было ни одного.



Ленинский проспект Люба



Проше показать, чем рассказать.



Любовь Хмелевская/«Фонтанка.ру»



В выходной день гуляла и, как выясняется, одновременно работала коллективная «Фонтанка»