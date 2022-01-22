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Желтые жилеты заполонили Петербург. Они чистят и долбят, порой на каблуках

Жители Центрального района, Петроградской стороны и других уголков Петербурга не без удивления делятся 22 января снимками нашествия желтых жилетов с лопатами. Мигранты и, судя по всему, бюджетники наводнили улицы, чтобы раздолбить лед и расчистить снег.

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Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
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«В Петергофе, на Чебышевской улице, небывалый ажиотаж по очистке тротуара от наледи. Насчитал примерно 50 человек на улице. Учитывая тот факт, что многие девушки на каблуках, можно сделать вывод, что это явно не дворники. Видимо, бюджетники», — написал в редакцию «Фонтанки» читатель Михаил.

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Жители Коломны в соцсетях делятся своими наблюдениями. По их словам, к каждой группе дворников прикреплены 1–2 человека, которые указывают, где нужно убрать, и снимают все происходящее на телефоны.

читательница «Фонтанки.ру» Евгения

Корреспондент «Фонтанки» тоже нашел группы однородно одетых людей в Коломне, со стороны в них узнавались мигранты. Разговор с руководителем Юрой ясности не внес: тот заявил, что это его знакомые по поездке в Самарканд, а автобус, на котором он привез их работать, — его собственный. Сами они, впрочем, решительно называли конкретные строительные компании. Да и автобус, по данным «Фонтанки», числится за ООО «КМ-Строй». Ранее в СМИ уже появлялась информация, что застройщики отозвались на призыв администрации помочь коммунальщикам, которые испытывают, по словам Смольного, катастрофическую нехватку рабочих рук.

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При этом чиновники отрицали вариант массового субботника для бюджетников по образцу 2019 года. Несмотря на это, уже в рабочие дни работники бюджетных учреждений убирали некоторые дворы Адмиралтейского района.

Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (31)

Hutu
А как в Северной Америке и Европе без дворников обходятся? Объясните! Парадокс!
Барсик Скептик
Никакой аномалии. Просто, 26-го в СПб приезжает Путин и тогда Беглову шутки Шнура покажутся цветочками...
262224921
Что не говорите - а мне жалко этих бюджетников . Несчастные люди. Если присмотреться внимательно - прав и свобод у них меньше чем у гастарбайтеров. Крупу сырую с талой водой ела бы но никогда не стала бы так унижаться, работать в бюджете .
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