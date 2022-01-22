Желтые жилеты заполонили Петербург. Они чистят и долбят, порой на каблуках

Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«В Петергофе, на Чебышевской улице, небывалый ажиотаж по очистке тротуара от наледи. Насчитал примерно 50 человек на улице. Учитывая тот факт, что многие девушки на каблуках, можно сделать вывод, что это явно не дворники. Видимо, бюджетники», — написал в редакцию «Фонтанки» читатель Михаил.

Петродворец Фото: читатель «Фонтанки.ру» Михаил Петроградская сторона Фото: читатель «Фонтанки.ру» Владимир Петроградская сторона Фото: Денис Лебедев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Жители Коломны в соцсетях делятся своими наблюдениями. По их словам, к каждой группе дворников прикреплены 1–2 человека, которые указывают, где нужно убрать, и снимают все происходящее на телефоны.

читательница «Фонтанки.ру» Евгения

Корреспондент «Фонтанки» тоже нашел группы однородно одетых людей в Коломне, со стороны в них узнавались мигранты. Разговор с руководителем Юрой ясности не внес: тот заявил, что это его знакомые по поездке в Самарканд, а автобус, на котором он привез их работать, — его собственный. Сами они, впрочем, решительно называли конкретные строительные компании. Да и автобус, по данным «Фонтанки», числится за ООО «КМ-Строй». Ранее в СМИ уже появлялась информация, что застройщики отозвались на призыв администрации помочь коммунальщикам, которые испытывают, по словам Смольного, катастрофическую нехватку рабочих рук.

Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







При этом чиновники отрицали вариант массового субботника для бюджетников по образцу 2019 года. Несмотря на это, уже в рабочие дни работники бюджетных учреждений убирали некоторые дворы Адмиралтейского района.

