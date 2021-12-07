Дети, старики и обувь на каблуках остаются дома. Тест-драйв «Фонтанки» по сугробам вместо тротуара Пулковского шоссе

«Мне 73, и сил моих, [добираться] от дома в «Зеленом квартале» до остановки вдоль Пулковского шоссе у обсерватории, уже просто нет от слова совсем», — посетовал читатель по имени Дмитрий.

Редакция не рискнула пригласить пожилого человека показать трудности на собственном примере и отправилась покорять зимний тротуар самостоятельно. Вывод печальный: если до точки, где местных жителей привыкли высаживать едущие из города маршрутки, дойти можно, то тем, кто едет на городском общественном транспорте (в обе стороны), предстоит небезопасный и трудный путь.

От жилого комплекса «Зеленый квартал» до ближайшей остановки общественного транспорта, который движется по направлению в город, примерно полтора километра пути вдоль Пулковского шоссе и огороженной территории Пулковской обсерватории. Этот же маршрут предстоит проделать по дороге к отделению почты или ближайшей школе №353. Львиная доля маршрута пролегает по пешеходной зоне вдоль оживленного Пулковского шоссе.

Сейчас тротуар завален горами снега от уборки дорожного полотна. Сверху — кое-как протоптанная узкая, местами скользкая тропинка. По ней невозможно пройти с коляской, тележкой, вдвоем с ребенком, а также пожилым людям. Тропа пролегает вплотную к проезжей части. На части маршрута тротуар полностью скрыт под горами снега, местные жители даже не пытаются проложить там тропинку, предпочитая сугробы подальше от проезжей части. И успели утрамбовать там снег.

Альтернативный вариант поездки в центр: пройти около 2 километров в противоположную сторону по дорожке в глубине территории до другой остановки. Это дольше, но безопаснее. А если конечная цель маршрута — школа, отделение почты или Пулковская обсерватория, то жители могут сделать аналогичный неудобный крюк и проехать одну остановку на автобусе.

