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Дети, старики и обувь на каблуках остаются дома. Тест-драйв «Фонтанки» по сугробам вместо тротуара Пулковского шоссе

В редакцию «Фонтанки» 7 декабря обратился пожилой читатель, который предложил посмотреть, как жителям Московского района приходится пробираться до остановки общественного транспорта по заваленному снегом тротуару вдоль Пулковского шоссе. Журналист предпринял попытку пройти этим маршрутом самостоятельно и категорически не рекомендует ступать на эту тропу детям и пожилым.

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«Мне 73, и сил моих, [добираться] от дома в «Зеленом квартале» до остановки вдоль Пулковского шоссе у обсерватории, уже просто нет от слова совсем», — посетовал читатель по имени Дмитрий.

Редакция не рискнула пригласить пожилого человека показать трудности на собственном примере и отправилась покорять зимний тротуар самостоятельно. Вывод печальный: если до точки, где местных жителей привыкли высаживать едущие из города маршрутки, дойти можно, то тем, кто едет на городском общественном транспорте (в обе стороны), предстоит небезопасный и трудный путь.

От жилого комплекса «Зеленый квартал» до ближайшей остановки общественного транспорта, который движется по направлению в город, примерно полтора километра пути вдоль Пулковского шоссе и огороженной территории Пулковской обсерватории. Этот же маршрут предстоит проделать по дороге к отделению почты или ближайшей школе №353. Львиная доля маршрута пролегает по пешеходной зоне вдоль оживленного Пулковского шоссе.

Сейчас тротуар завален горами снега от уборки дорожного полотна. Сверху — кое-как протоптанная узкая, местами скользкая тропинка. По ней невозможно пройти с коляской, тележкой, вдвоем с ребенком, а также пожилым людям. Тропа пролегает вплотную к проезжей части. На части маршрута тротуар полностью скрыт под горами снега, местные жители даже не пытаются проложить там тропинку, предпочитая сугробы подальше от проезжей части. И успели утрамбовать там снег.

Альтернативный вариант поездки в центр: пройти около 2 километров в противоположную сторону по дорожке в глубине территории до другой остановки. Это дольше, но безопаснее. А если конечная цель маршрута — школа, отделение почты или Пулковская обсерватория, то жители могут сделать аналогичный неудобный крюк и проехать одну остановку на автобусе.

В комитете по благоустройству «Фонтанке» подтвердили, что за уборку этой территории отвечает ГУДП «Центр», и пообещали, что предприятие сегодня же приступит к расчистке тротуара. Аналогичную заявку журналист редакции оставил и по телефону горячей линии «Центра».

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Комментарии (1)

f0ntan
Сайт "Зеленого квартала" на Пулковских высотах гласит: выгодное расположение, престижный район, своя инфраструктура, озеленение
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