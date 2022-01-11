Цена прозрения. Арестованного топ-менеджера отправили жаловаться за Урал

Фото: ПАО «Звезда» Поделиться Поделиться







Но сама «Звезда» тут ни при чём — она не в ответе за продажу своих акций. Поэтому претензиями бывшего руководителя Павла Плавника, неожиданно решившего в тюремной камере, что он сильно прогадал, соглашаясь занизить стоимость проданных в 2018 году акций компании, займется Арбитражный суд Свердловской области. Так определил петербургский арбитраж под занавес 2021 года.

ПАО «Звезда» — крупнейший в России разработчик и производитель дизельных силовых установок для нужд судостроения, железнодорожного транспорта и малой энергетики. Основной заказчик — Военно-морской флот РФ. Выручка компании за 2020 год составила около 2 млрд рублей. После 2014 года портфель заказов «Звезды» вырос почти в 10 раз — это случилось из-за присоединения Крыма, последовавшие за которым международные санкции лишили российский ВМФ комплектующих из Европы и заставили усилить импортозамещение.



Определения о передаче всех четырех исков связанных с Павлом Плавником компаний по подсудности в Екатеринбург самому ему явно не понравились. Представляющие его интересы юристы статусного адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (Николая Егорова называют однокурсником российского президента) попытались оспорить одно из них — безуспешно. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил: все за Урал по месту прописки ответчиков, а «Звезда» тут вообще ни при чём, потому как в продаже своих акций не участвовала.

Напомним, Павла Плавника и ещё трех бывших топ-менеджеров «Звезды» прошлым летом арестовали по обвинению в растрате 142 млн рублей, которые компания получила от Министерства обороны ( ч. 4 ст. 160 УК РФ ). В уголовном деле речь идет о выводе денег через фирмы-однодневки в 2014–2015 годах. Спустя полтора месяца в петербургский арбитраж поступили 6 исков от контролируемых им компаний, в двух из которых содержатся финансовые претензии к самой «Звезде», а в четырёх — к владельцам её акций и к ней в качестве соответчика. Суть и даже суммы не разглашались, а общее количество акций, принадлежащих ответчикам, составило, по данным СПАРК с актуализацией на 1 квартал 2019 года (более свежих нет), 46,92 % . Это зарегистрированные в Свердловской области ООО «Акцент» и ООО «Дилинг». Первое выступает ответчиком в одном процессе, второе — в трёх остальных.



Компании «Дилинг» и «Акцент» принадлежат свердловским бизнесменам Павлу Бакланову и Эдуарду Соломахе. В конце 2020 года в издании Уральского федерального университета его выпускник Эдуард Соломаха представлен как руководитель казначейства свердловского АО «Группа Синара» миллиардера Дмитрия Пумпянского. Бизнес-связей между «Синарой» и владельцами «Дилинга» и «Акцента» СПАРК не показывает.

Эти споры приоткрыли завесу тайны — в мотивировочных частых судебных определений о переносе слушаний в свердловский арбитраж всё подробно расписано. Оказывается, в мае 2018 года перед уходом из «Звезды» Павел Плавник продал принадлежавшие подконтрольным ему компаниям её акции по заниженным ценам. По этому поводу были составлены соответствующие соглашения — мол, так и так, активы ПАО «Звезда», чьи акции мы продаем, на самом деле не совсем такие, как казалось в начале, а потому стоить они должны немного дешевле. Стороны подписали 4 дополнительных соглашения — по штуке к каждому договору купли-продажи акций — с обозначением сумм, на которые договорились занизить стоимость сделок.



Так контролируемые Павлом Плавником «Компания Гермес», ПИК «Звезда» и «Техноприбор-М» занизили в 2018 году цену проданных свердловским «Акценту» и «Дилингу» 46,92 % акций петербургской «Звезды» на 197 млн рублей.

Надо полагать, в тюремной камере три года спустя у Павла Плавника случилось прозрение, благодаря которому он пришел к выводу, что активы «Звезды» не так плохи, как казались в 2018-м, и теперь его компании пытаются оспорить в суде те самые дополнительные соглашения. И привлекают в качестве соответчика саму «Звезду» — актив, стоимость которого оказалась столь нестабильной.

Когда юристы компаний Павла Плавника не смогли оспорить отправку за Урал первого дела, они попытались заявить дополнительные финансовые требования непосредственно к «Звезде» в трех других процессах — всего на 26 млн рублей. Мол, таковы убытки от ошибочного занижения цен на акции. Но петербургский арбитраж предложил сделать это в отдельных процессах и обвинил компании Плавника в лукавой попытке под любым соусом подсунуть в споры «Звезду», чья петербургская прописка даёт основания оставить их в местном арбитраже.



Зато теперь мы знаем общую сумму претензий: с учетом двух исков непосредственно к «Звезде», суть которых пока не раскрывается, это 228 млн рублей — почти четверть миллиарда.

Позиция «мы здесь ни при чём» в спорах за стоимость её акций саму «Звезду», похоже, устраивает. Но она готова и к решительным действиям. В октябре Арбитражный суд Свердловской области признал недействительными обязательства «Звезды» не предъявлять претензии участникам продажи своих акций в связи с их продажей. Такие допсоглашения к договорам 2018 года тоже присутствовали. На вопрос автора статьи о том, каким образом «Звезда» планирует пользоваться полученной в суде возможностью жаловаться, в компании заявили:

«Решения Арбитражного суда Свердловской области подтвердили право предприятия в любой момент обращаться в правоохранительные, судебные и иные органы в случае обнаружения обстоятельств, свидетельствующих о правонарушениях. В том числе ПАО «Звезда» имеет право и считает своим долгом защищать как свои интересы в случае обнаружения фактов, свидетельствующих о противоправных действиях отдельных лиц, способных нанести предприятию экономический, репутационный и иной ущерб, так и публичные интересы в сфере обороны и безопасности в случае обнаружения фактов, свидетельствующих о нарушении законодательства. Со стороны предприятия не предполагается никаких действий относительно заключенных в 2018 году договоров купли-продажи акций…»



Надо полагать, останется ли этот бронепоезд на запасных путях, станет известно в ходе судебных споров, которые в ближайшее время начнутся в Екатеринбурге.

Лев Годованник

Справка:

По данным СПАРК с актуализацией на 1 квартал 2019 года, по 24,99 % акций ПАО «Звезда» принадлежат ООО «Уральский дизель-моторный завод» и ООО «Акцент», 21,93 % — у ООО «Дилинг», оставшиеся 19,54 % — у ООО «Евроинвест». Все компании зарегистрированы в Свердловской области, но только «Уральский дизель-моторный завод» входит в группу «Синара» миллиардера Дмитрия Пумпянского.

