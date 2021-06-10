Суд в Петербурге взял под стражу бывшее руководство предприятия «Звезда» по делу о растрате 140 млн рублей

В Петербурге избрали меру пресечения руководству предприятия «Звезда» по делу о растрате бюджетных миллионов. Об этом 10 июня сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.



Невский районный суд вынес постановление об аресте бывшего председателя совета директоров Павла Плавника до 8 августа. Судья также отправил в изолятор экс-заместителя гендиректора ПАО «Звезда» Олега Григорьева и жителя Ленобласти Сергея Орлова.

Фигуранты просили домашний арест, а Григорьев ещё надеялся, что, как и бывший шеф, может отделаться лишь запретом определенных действий.