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Суд в Петербурге взял под стражу бывшее руководство предприятия «Звезда» по делу о растрате 140 млн рублей

В Петербурге избрали меру пресечения руководству предприятия «Звезда» по делу о растрате бюджетных миллионов. Об этом 10 июня сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Невский районный суд вынес постановление об аресте бывшего председателя совета директоров Павла Плавника до 8 августа. Судья также отправил в изолятор экс-заместителя гендиректора ПАО «Звезда» Олега Григорьева и жителя Ленобласти Сергея Орлова.

Фигуранты просили домашний арест, а Григорьев ещё надеялся, что, как и бывший шеф, может отделаться лишь запретом определенных действий.

Все четверо, включая бывшего гендиректора предприятия Михаила Лобина, который теперь не может выходить из дома с десяти вечера до семи утра, а также общаться с потерпевшими, свидетелями, подозреваемыми, обвиняемыми по уголовному делу и пользоваться Интернетом до 8 августа, обвиняются в растрате средств ПАО «Звезда» в период с 2014-го по 2015 год.

По версии следствия, бюджетные средства, которые выделялись предприятию как участнику реестра организаций оборонно-промышленного комплекса, выводились через счета фирм-однодневок. С ними заключались договоры поставок, которые в реальности не осуществлялись. Всего в деле фигурирует растрата на 142 млн рублей.

Оперативники экономической полиции провели полтора десятка обысков по месту жительства фигурантов и их возможных подельников. Были изъяты автомобили «Мерседес GLE400» и Tesla, компьютерная техника, документы, печати различных организаций, а также наличные в размере 2,6 млн рублей.

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