Суд ограничил в действиях экс-гендиректора предприятия «Звезда» по делу о растрате 140 млн рублей

В Петербурге избрали меру пресечения бывшему генеральному директору ПАО «Звезда» Михаилу Лобину. Об этом вечером 9 июня сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.
Невский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечении в виде запрета определённых действий. Лобину запрещено покидать свой дом с десяти вечера до семи утра, общаться с потерпевшими, свидетелями, подозреваемыми и обвиняемыми по уголовному делу, а также пользоваться Интернетом до 8 августа. Он не возражал.
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