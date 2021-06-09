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Суд ограничил в действиях экс-гендиректора предприятия «Звезда» по делу о растрате 140 млн рублей

В Петербурге избрали меру пресечения бывшему генеральному директору ПАО «Звезда» Михаилу Лобину. Об этом вечером 9 июня сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Невский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечении в виде запрета определённых действий. Лобину запрещено покидать свой дом с десяти вечера до семи утра, общаться с потерпевшими, свидетелями, подозреваемыми и обвиняемыми по уголовному делу, а также пользоваться Интернетом до 8 августа. Он не возражал.

Новость дополняется.

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