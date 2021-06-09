Собственника и бывших руководителей предприятия «Звезда» обыскали по делу о растрате 140 млн рублей в Петербурге

Экономическая полиция Петербурга провела полтора десятка обысков по делу, возбужденному в апреле этого года по статье «присвоение или растрата», у бывшего руководства ПАО «Звезда». Предприятие, включенное в реестр организация ОПК, занимается производством высокооборотных дизелей.
Как стало известно «Фонтанке» 9 июня, полиция проводила следственные действия по 13 адресам в Петербурге и области накануне совместно с бойцами Росгвардии. По версии следствия, группа лиц из числа руководителей и сотрудников ПАО, используя свое служебное положение, израсходовали денежные средства «Звезды» на сумму большую 142 млн рублей.
Так визит силовики нанесли 58-летнему собственнику и бывшему председателю совета директоров ПАО , 68-летнему бывшему гендиректору «Звезды», его же экс-заму, жителю Петербурга, мужчине 52 лет, а также 65-летнму жителю Всеволожского района области.
Следствие предполагает, что они, имея доступ к счетам предприятия , вывели оттуда бюджетные миллионы. Средства ушли на счета фирм-однодневок по подставным договорам поставки товарно-материальных ценностей для нужд предприятия. Потом они были обналичены и использованы по усмотрению членов группы.
Во время обысков были обнаружены и изъяты автомобили Мерседес GLE400 и Tesla, компьютерная техника, документы, печали различных организаций, а также наличные в размере 2,6 млн рублей.