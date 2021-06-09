Собственника и бывших руководителей предприятия «Звезда» обыскали по делу о растрате 140 млн рублей в Петербурге

Экономическая полиция Петербурга провела полтора десятка обысков по делу, возбужденному в апреле этого года по статье «присвоение или растрата», у бывшего руководства ПАО «Звезда». Предприятие, включенное в реестр организация ОПК, занимается производством высокооборотных дизелей.



Как стало известно «Фонтанке» 9 июня, полиция проводила следственные действия по 13 адресам в Петербурге и области накануне совместно с бойцами Росгвардии. По версии следствия, группа лиц из числа руководителей и сотрудников ПАО, используя свое служебное положение, израсходовали денежные средства «Звезды» на сумму большую 142 млн рублей.

