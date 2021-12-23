Из-за аномальных холодов в индийском заповеднике детёнышей укрывают одеялами

Администрация национального парка Казиранга на северо-востоке Индии предоставила одеяла, чтобы защищать слонят и других детёнышей от низкой температуры — зима в этом регионе выдалась необычно холодной. Об этом сообщает 23 декабря ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV.



«Мы уделяем особое внимание детёнышам носорогов и слонов, предоставляя им теплую одежду», — рассказывает ветеринарный врач Центра реабилитации и охраны дикой природы при национальном парке Самсул Али. Тёплые одеяла на слонятах закрепляют с помощью прочных шнуров.

