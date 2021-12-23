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Из-за аномальных холодов в индийском заповеднике детёнышей укрывают одеялами

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Администрация национального парка Казиранга на северо-востоке Индии предоставила одеяла, чтобы защищать слонят и других детёнышей от низкой температуры — зима в этом регионе выдалась необычно холодной. Об этом сообщает 23 декабря ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV.

«Мы уделяем особое внимание детёнышам носорогов и слонов, предоставляя им теплую одежду», — рассказывает ветеринарный врач Центра реабилитации и охраны дикой природы при национальном парке Самсул Али. Тёплые одеяла на слонятах закрепляют с помощью прочных шнуров.

Детёныши слонов, носорогов и других животных в нацпарке также получают питание, богатое витаминами, для поддержки здоровья в условиях холодной зимы. Сейчас там живут девять слонят, несколько маленьких носорогов, один тигрёнок и другие звери.

Казиранга — национальный парк в северо-восточном штате Ассам, здесь обитают более 30 видов млекопитающих, в том числе находящиеся под угрозой вымирания. Среди них — слоны, тигры и однорогие носороги, которые когда-то водились в лесах от современного Пакистана до Мьянмы, однако их уничтожение привело к тому, что этот зверь (как считается, положивший начало легендам о живущих в Индии единорогах) сохраняется всего в нескольких местах, и основная популяция — в этом национальном парке.

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Комментарии (3)

Abu-Denis
Температуру не сообщили. Но по одежде видно - уж так там холодно, так морозно, что южный человек ходит босый в шортах и рубашке. И не поёжится.
Градусов двадцать выше нуля. Это по их меркам лютая стужа.
260695091
помню несколько лет назад была информация, что в Индии и при +16°С люди полностью замерзали
Verun
милота какая!
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