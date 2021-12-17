Пока в Петербурге тепло и без осадков, с городских улиц продолжают вывозить залежи снега

Как сообщает 17 декабря пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга, всего с начала снегопадов дорожные предприятия собрали с улиц города и вывезли на утилизацию 835 тысяч кубометров снега. В прошлом зимнем сезоне отметку в 800 «кубов» в Петербурге преодолели только в 20-х числах февраля. В этом году первую сотню кубометров снега вывезли после снегопада 24 ноября.



В пятницу, 17 декабря, погода в Петербурге теплая, и осадков не ожидается. Городские улицы сегодня убирают 1 035 машин и 1 253 дворника. Сейчас их задача, помимо продолжения вывоза снега, — промести улицы, при необходимости обработать дороги противогололедными материалами и обеспечить исправную работу водоприемных устройств, чтобы тающий снег не превращался в огромные лужи. В садах, скверах и парках в пятницу работают 252 машины и 829 специалистов садово-парковых хозяйств.