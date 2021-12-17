FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -1
73.57р83.16р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

Пока в Петербурге тепло и без осадков, с городских улиц продолжают вывозить залежи снега

Около 2 240 наполненных снегом самосвалов отправили на утилизацию в Петербурге накануне, 16 декабря. За сутки с городских улиц вывезли 44,8 тысячи кубометров снежных масс.

4
Печать
Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
ПоделитьсяПоделиться

Как сообщает 17 декабря пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга, всего с начала снегопадов дорожные предприятия собрали с улиц города и вывезли на утилизацию 835 тысяч кубометров снега. В прошлом зимнем сезоне отметку в 800 «кубов» в Петербурге преодолели только в 20-х числах февраля. В этом году первую сотню кубометров снега вывезли после снегопада 24 ноября.

В пятницу, 17 декабря, погода в Петербурге теплая, и осадков не ожидается. Городские улицы сегодня убирают 1 035 машин и 1 253 дворника. Сейчас их задача, помимо продолжения вывоза снега, — промести улицы, при необходимости обработать дороги противогололедными материалами и обеспечить исправную работу водоприемных устройств, чтобы тающий снег не превращался в огромные лужи. В садах, скверах и парках в пятницу работают 252 машины и 829 специалистов садово-парковых хозяйств.

Фото: Комитет по благоустройству Петербурга

С наступлением оттепели в Петербурге начал таять выпавший в большом количестве снег. Городские службы справляются далеко не везде, принято решение усилить работу. Есть уже несколько пострадавших от падения сосулек и наледи.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

265014641
таких снегопадов мы пятьсот лет не видывали как известно
Pupin
Конечно хорошо, что их вывозят (это обязанность губернатора убирать город от снега), но всё же большинство залежей во дворах просто растаяло. Скоро будет снегопад 2.0.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний