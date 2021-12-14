«Уборочная карта» и выход дворников с пяти утра. Петербург усиливает борьбу со снегом

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил усилить меры по уборке территорий, фасадов и крыш от снега и наледи. Объекты нанесут на специальную карту, чтобы отслеживать ход работы.



Как сообщает 14 декабря пресс-служба Смольного, администрации районов обязали проследить, чтобы специалисты ручного труда выходили на уборку не позднее пяти утра, а также контролировать работу дворников и кровельщиков.

«Администрациям районов дано указание организовать взаимодействие с лицами, ответственными за содержание ведомственных зданий. Также они будут обязаны проводить оперативный мониторинг уборки территорий, кровель и фасадов зданий. Им вменено в обязанность вести постоянный контроль наличия выставленных ограждений опасных зон при работах по сбросу снега с крыш», — добавляют в пресс-службе.