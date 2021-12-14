«Уборочная карта» и выход дворников с пяти утра. Петербург усиливает борьбу со снегом

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил усилить меры по уборке территорий, фасадов и крыш от снега и наледи. Объекты нанесут на специальную карту, чтобы отслеживать ход работы.
Как сообщает 14 декабря пресс-служба Смольного, администрации районов обязали проследить, чтобы специалисты ручного труда выходили на уборку не позднее пяти утра, а также контролировать работу дворников и кровельщиков.
«Администрациям районов дано указание организовать взаимодействие с лицами, ответственными за содержание ведомственных зданий. Также они будут обязаны проводить оперативный мониторинг уборки территорий, кровель и фасадов зданий. Им вменено в обязанность вести постоянный контроль наличия выставленных ограждений опасных зон при работах по сбросу снега с крыш», — добавляют в пресс-службе.
Государственная административно-техническая служба и Государственная жилищная инспекция должны будут оперативно реагировать на проблемные адреса, направленные администрациями. Жилищному комитету поручили контролировать внутриквартальные территории, фасады и кровли жилых зданий, а также создать картографический сервис, где будут отражены эти объекты.
Напомним, в Петербурге организовали проверку после падения льда на женщину на Невском проспекте. Кроме того, 60-летний мужчина едва не погиб от сосульки на 3-й Советской, 33-летняя женщина серьезно пострадала на набережной реки Мойки, а Петроградской стороне лёд попал в 10-летнего мальчика.