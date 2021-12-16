Зимние рекорды. С улиц Петербурга вывезли почти столько же снега, как в конце февраля год назад

Как сообщили 16 декабря в комитете по благоустройству Петербурга, за сутки с городских дорог было собрано и отправлено на утилизацию свыше 44 тыс. кубометров, а это примерно 2200 полных самосвалов.

Напомним, что с 29 ноября, когда случился первый в этом сезоне мощный снегопад, дорожные предприятия города переведены на усиленный режим работы, который продолжается до сих пор.



Минувшей ночью уборкой проезжей части и тротуаров было занято 1049 единиц техники. Днем в четверг дороги чистят 1086 машин и 1257 работников ручного труда. Территории зеленых насаждений приводят в порядок еще 250 единиц техники и 808 специалистов садово-парковых хозяйств, уточнили в комитете.

