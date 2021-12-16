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Зимние рекорды. С улиц Петербурга вывезли почти столько же снега, как в конце февраля год назад

С конца ноября, когда в Петербурге начались снегопады, с улиц города было вывезено в общей сложности без малого 800 тыс. кубометров снега. Для сравнения, в прошлом году эту отметку дорожным службам удалось преодолеть в 20-х числах февраля.

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Как сообщили 16 декабря в комитете по благоустройству Петербурга, за сутки с городских дорог было собрано и отправлено на утилизацию свыше 44 тыс. кубометров, а это примерно 2200 полных самосвалов.

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив
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Напомним, что с 29 ноября, когда случился первый в этом сезоне мощный снегопад, дорожные предприятия города переведены на усиленный режим работы, который продолжается до сих пор.

Минувшей ночью уборкой проезжей части и тротуаров было занято 1049 единиц техники. Днем в четверг дороги чистят 1086 машин и 1257 работников ручного труда. Территории зеленых насаждений приводят в порядок еще 250 единиц техники и 808 специалистов садово-парковых хозяйств, уточнили в комитете.

«Фонтанка» подробно рассказывала о казусах уборки снега в Петербурге этой зимой. Люди вынуждены уворачиваться от падающих глыб, рискуя попасть в больницу. Часто под удары попадают автомобили. В Басковом переулке перед аркой с крыши упала лопата, чудом никто не пострадал. Себя рабочие порой тоже не щадят и чистят снег на краю крыш без какой-либо страховки. Металлические конструкции рухнули с домов на Каменноостровском и на Чайковского. Также петербуржцы сообщают о множестве случаев отсутствия ограждения во время уборки.

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив

С наступлением оттепели в Петербурге начал таять выпавший в большом количестве снег. Городские службы справляются далеко не везде, принято решение усилить работу. Есть уже несколько пострадавших от падения сосулек и наледи.

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Комментарии (2)

ДуремарСПб.
Опять какой то бред едросовский,цифры вместо дела.А давайте снег не убирать,а лучше еще один день победы отметим.
alex715-6
"Цыплят по осени считают". Сначала порядок навести нужно, а потом говорить, сколько где вывезено, и решение об " усилении" нужно принимать не "после", а " до". В противном случае всё это свидетельствует о "высоком профессионализме" чиновников.
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