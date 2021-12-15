Вместе со снегом с крыш Петербурга падают лопаты. А могут и люди

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Мать с ребёнком чудом спаслась от удара на Никольской площади. Они прошли мимо арки у дома 4, и через три секунды на это место рухнула наледь с крыши. Видео опубликовали 15 декабря петербургские соцсети.



В Басковом переулке ещё хлеще. Снег с крыши сбрасывали, не выставляя ограждения. Автор видео рассказывает, что задержалась немного, чтобы записать видео, и тут сверху прямо рядом с аркой, где ходят люди, с громким стуком упала лопата.



На Заневском проспекте, 8/9, утром 14 декабря скидывали снег и сосульки, также не предупреждая людей и не огораживая территорию, жалуется читательница «Фонтанки» Наталья.



А вот как может выглядеть работа кровельщиков. «Неизданное | Санкт-Петербург» 15 декабря публикует видео, запечатлевшее, как двое мужчин на крыше работают без страховки. Один стоит на самом краю и временами вообще ни за что не держится, только за лопату.



Чистят и улицы. Иногда после этого ещё хуже.