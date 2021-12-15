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Вместе со снегом с крыш Петербурга падают лопаты. А могут и люди

Петербуржцы продолжают уворачиваться от снега, падающего с крыш. Иногда глыбы отправляются в полёт по «собственной инициативе», а иногда их не вполне аккуратно скидывают рабочие. Вместе с лопатами.

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Мать с ребёнком чудом спаслась от удара на Никольской площади. Они прошли мимо арки у дома 4, и через три секунды на это место рухнула наледь с крыши. Видео опубликовали 15 декабря петербургские соцсети.

В Басковом переулке ещё хлеще. Снег с крыши сбрасывали, не выставляя ограждения. Автор видео рассказывает, что задержалась немного, чтобы записать видео, и тут сверху прямо рядом с аркой, где ходят люди, с громким стуком упала лопата.

На Заневском проспекте, 8/9, утром 14 декабря скидывали снег и сосульки, также не предупреждая людей и не огораживая территорию, жалуется читательница «Фонтанки» Наталья.

А вот как может выглядеть работа кровельщиков. «Неизданное | Санкт-Петербург» 15 декабря публикует видео, запечатлевшее, как двое мужчин на крыше работают без страховки. Один стоит на самом краю и временами вообще ни за что не держится, только за лопату.

Чистят и улицы. Иногда после этого ещё хуже.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

С наступлением оттепели в Петербурге начал таять выпавший в большом количестве снег. Городские службы справляются далеко не везде, принято решение усилить работу. Есть уже несколько пострадавших от падения сосулек и наледи.

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Комментарии (2)

Dimitry Antonov
Хотел было написать, что надо быть самим осторожнее, и в такой ситуации держаться подальше от фасадов домов. Но это невозможно, тротуары не убираются, ходить приходится по протоптанным тропинкам, а по краям тротуаров накапливается снег, который сгребают с проезжей части.
Не могу понять, почему и куда исчезли дворники? Губернатор Беглов об этом ничего не говорит, наверное, не в курсе.
Gary
А бывало и ломы падали...
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