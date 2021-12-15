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Машинам на Невском устроили снегопад. Лопаты с крыши пока не летят

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В центре Петербурга заметили уже, к сожалению, обычную для последних дней картину небезопасной уборки снега.

Как рассказали 15 декабря очевидцы в соцсетях, с дома 168А по Невскому проспекту снег с крыш скидывают прямо на припаркованные рядом машины. Судя по видео, люди обходят это место по проезжей части.

«Фонтанка» подробно рассказывала о казусах уборки снега в Петербурге этой зимой. Люди вынуждены уворачиваться от падающих глыб, каждый день рискуя попасть в больницу. А в Басковом переулке перед аркой с крыши упала лопата, чудом никто не пострадал. Себя рабочие порой тоже не щадят и чистят снег на краю крыш без какой-либо страховки.

С наступлением оттепели в Петербурге начал таять выпавший в большом количестве снег. Городские службы справляются далеко не везде, принято решение усилить работу. Есть уже несколько пострадавших от падения сосулек и наледи.

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Комментарии (2)

Параллакс
Бедный загорелый парень за три копейки машет лопатой непривычный снег.
Какое качество уборки от него ждут?
260569221
Запретить остановку/парковку/высадку пассажиров на всем Невском.
Бастрыкин - взять на личный контроль.
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