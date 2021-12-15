Машинам на Невском устроили снегопад. Лопаты с крыши пока не летят

В центре Петербурга заметили уже, к сожалению, обычную для последних дней картину небезопасной уборки снега.
Как рассказали 15 декабря очевидцы в соцсетях, с дома 168А по Невскому проспекту снег с крыш скидывают прямо на припаркованные рядом машины. Судя по видео, люди обходят это место по проезжей части.
«Фонтанка» подробно рассказывала о казусах уборки снега в Петербурге этой зимой. Люди вынуждены уворачиваться от падающих глыб, каждый день рискуя попасть в больницу. А в Басковом переулке перед аркой с крыши упала лопата, чудом никто не пострадал. Себя рабочие порой тоже не щадят и чистят снег на краю крыш без какой-либо страховки.