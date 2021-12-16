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Побольше, чем лопата. В центре Петербурга вслед за снегом с крыши рухнуло несколько метров ограждения

Вероятность выпадения нестандартных осадков в Петербурге сохраняется. Утром 16 декабря с двух домов в центре города падали металлические объекты.

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Около 8:30 во дворе дома 64 по Каменноостровскому проспекту, по словам читателя «Фонтанки» Николая, с крыши рухнули металлические ограждения. До этого кровлю чистили. «Не просто фрагмент или секция перил, а всё! От подъезда до подъезда! Каким-то чудом никого не задело, и даже машины целы, — рассказывает Николай. — Видимо, смертельно скучно им там было стоять на крыше. Прыгнули вслед за тающим снегом».

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На улице Чайковского, 40, в зоне ограждения обрушились большие куски льда, увлекая за собой металлические фрагменты водосточной трубы. Последствия застал на месте фотограф «Фонтанки».

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Напомним, 15 декабря соцсети облетело видео, на котором во время уборки кровли вслед за снегом сверху падает лопата. Проход при этом не ограждён. Вообще горожане сообщали о множестве случаев отсутствия ограждения во время уборки.

С наступлением оттепели в Петербурге начал таять выпавший в большом количестве снег. Городские службы справляются далеко не везде, принято решение усилить работу. Есть уже несколько пострадавших от падения сосулек и наледи.

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Комментарии (9)

vvivanov
заменить асфальт гранитом получилось, а подумать об утеплении крыш и предотвратить наледь - это не пришло в голову
Капитан Очевидность2
"Есть уже несколько пострадавших от падения сосулек и наледи."

Петербург, спасибо, что живой!
Капитан Очевидность2
Пора уже на домах начинать писать: "Граждане! При губернаторе Беглове все стороны улицы опасны!"
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