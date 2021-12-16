Побольше, чем лопата. В центре Петербурга вслед за снегом с крыши рухнуло несколько метров ограждения

Около 8:30 во дворе дома 64 по Каменноостровскому проспекту, по словам читателя «Фонтанки» Николая, с крыши рухнули металлические ограждения. До этого кровлю чистили. «Не просто фрагмент или секция перил, а всё! От подъезда до подъезда! Каким-то чудом никого не задело, и даже машины целы, — рассказывает Николай. — Видимо, смертельно скучно им там было стоять на крыше. Прыгнули вслед за тающим снегом».
На улице Чайковского, 40, в зоне ограждения обрушились большие куски льда, увлекая за собой металлические фрагменты водосточной трубы. Последствия застал на месте фотограф «Фонтанки».
Напомним, 15 декабря соцсети облетело видео, на котором во время уборки кровли вслед за снегом сверху падает лопата. Проход при этом не ограждён. Вообще горожане сообщали о множестве случаев отсутствия ограждения во время уборки.