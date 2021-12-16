Побольше, чем лопата. В центре Петербурга вслед за снегом с крыши рухнуло несколько метров ограждения

Около 8:30 во дворе дома 64 по Каменноостровскому проспекту, по словам читателя «Фонтанки» Николая, с крыши рухнули металлические ограждения. До этого кровлю чистили. «Не просто фрагмент или секция перил, а всё! От подъезда до подъезда! Каким-то чудом никого не задело, и даже машины целы, — рассказывает Николай. — Видимо, смертельно скучно им там было стоять на крыше. Прыгнули вслед за тающим снегом».

