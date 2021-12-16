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В Петербурге уволили главу избиркома, которая проводила выборы в округе, где победил Романов

В Петербурге продолжаются поствыборные отставки в избирательной системе. 16 декабря петербургский избирком, заседая в усечённом составе, утвердил снятие с поста председателя территориальной избирательной комиссии № 53 Невского района Анну Дрозд.

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Как рассказали «Фонтанке» в горизбиркоме, Анна Дрозд подала заявление о сложении полномочий. Во время выборов её избирком был окружной комиссией для округа № 211, выборы по этой территории выиграл единоросс Михаил Романов. По информации собеседников «Фонтанки», в ближайшее время Дрозд может перейти на работу в администрацию Невского района, став заместителем главы.

Отметим, что накануне Законодательное собрание утвердило отставку двух членов петербургского избиркома — Дмитрия Краснянского и Аллы Егоровой. Позже стало известно, что заявление о сложении полномочий написала также секретарь горизбиркома Марина Жданова. Уволить её ещё не успели, на заседании 16 декабря она присутствовала.

Также днём ранее петербургский избирком отправил в отставку шестерых председателей территориальных избирательных комиссий, в том числе и тех, кого просили уволить в Центризбиркоме.

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Комментарии (3)

VKuser54628618
где посадки?
VKuser1708951
Как и прогнозировалось, "страшное наказание - увольнение по собственному желанию" оказалось пересаживанием в другое денежное кресло.
Это за уголовное преступление такое вознаграждение. Это мы еще не знаем, сколько премии официально и неофициально они поучили...
мухомор
вот и обещанное ей повышение за проделанную работу.
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