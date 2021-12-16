В Петербурге уволили главу избиркома, которая проводила выборы в округе, где победил Романов

Как рассказали «Фонтанке» в горизбиркоме, Анна Дрозд подала заявление о сложении полномочий. Во время выборов её избирком был окружной комиссией для округа № 211, выборы по этой территории выиграл единоросс Михаил Романов. По информации собеседников «Фонтанки», в ближайшее время Дрозд может перейти на работу в администрацию Невского района, став заместителем главы.



Отметим, что накануне Законодательное собрание утвердило отставку двух членов петербургского избиркома — Дмитрия Краснянского и Аллы Егоровой. Позже стало известно, что заявление о сложении полномочий написала также секретарь горизбиркома Марина Жданова. Уволить её ещё не успели, на заседании 16 декабря она присутствовала.

