Дамоклов меч выборов, или Что произошло с петербургским избиркомом

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







Законодательное собрание Петербурга днём 15 декабря утвердило отставку двух членов петербургского избиркома — Дмитрия Краснянского, самого опытного специалиста по выборам в городе, и Аллы Егоровой, которая когда-то отвечала за выборы на Петроградской стороне. Позже стало известно, что заявление об уходе написала и секретарь горизбиркома Марина Жданова. Их увольнения добивалась ещё год назад глава Центризбиркома Элла Памфилова и, как утверждают четверо собеседников «Фонтанки», дважды просила посодействовать в этом президента и его администрацию.



Конфликт петербургского избиркома и Эллы Памфиловой длится не один год. За пять лет в результате попыток Центризбиркома навести порядок в избирательной системе Петербурга сменилось четыре председателя. В 2016 году этот пост незадолго до выборов в Законодательное собрание и Государственную думу покинул Алексей Пучнин, к радости боровшихся с ним депутатов во главе со спикером Вячеславом Макаровым. Его сменил Виктор Панкевич, который сразу после окончания выборов президента в 2018 году тоже написал заявление о сложении полномочий. Виктор Миненко, работавший до этого в полпредстве, ушёл на следующий год после скандалов на муниципальных выборах в 2019 году. Его сменила ставленница Александра Беглова Наталья Чечина, бывшая до этого главой Курортного района, которым когда-то и сам руководил нынешний губернатор.

Несмотря на смену председателей, ситуация с выборами не менялась, даже в какой-то мере ухудшалась. Осенью 2020 года, перед отставкой Миненко, эмоциональная Памфилова на заседании Центризбиркома произнесла в ответ на предложение отправить в отставку председателя: «А кто будет исправлять ситуацию? После его ухода система не поменяется. Посади хоть самого идеального председателя, мало что изменится. Он вообще и сам созрел, чтобы написать заявление об уходе. И я считаю, что половина членов избиркома должны уйти по собственному желанию. Нужно поменять характер работы комиссии и ее состав». В итоге заявление написал один Миненко, а половина комиссии, от которой Памфилова ждала того же, осталась работать.



До лета 2021 года, когда стала очевидна смена спикера городского парламента, в Петербурге было два политических центра силы: Законодательное собрание под управлением Вячеслава Макарова (ныне депутат Госдумы) и Смольный, который исполнял эту роль сначала при Георгии Полтавченко, а затем при Александре Беглове. Хоть публично власти города и отрицали эту полярность, проследить её можно было через назначения в петербургский избирком и голосования по спорным решениям. Формирование избирательной комиссии города устроено так, что половину её членов предлагают в Законодательном собрании, половину — в петербургской администрации. В 2017 году в составе ГИКа оказались и «макаровские», и «смольнинские». В 2020 году, в очередной раз борясь с выборной системой Петербурга, Элла Памфилова, как утверждают собеседники «Фонтанки», приехала в администрацию президента со списком людей, которых она не хотела бы видеть больше в составе петербургского избиркома. В их числе оказались именно те, кого назначали по протекции Вячеслава Макарова, — Дмитрий Краснянский, Алла Егорова, Марина Жданова и Людмила Боричева. Несмотря на просьбы Памфиловой, они остались работать в избирательной комиссии. А летом 2021-го некоторые из них и вовсе сменили свое политическое притяжение.



Самым ярким тому примером стала попытка увольнения Марины Ждановой. За месяц до выборов в Законодательное собрание так и не ушедший на каникулы депутатский корпус проголосовал за её отставку. Произошло это после того, как она поддержала решение о перепроверке забракованных районным избиркомом подписных листов экс-судьи Уставного суда Ольги Герасиной, баллотировавшейся от партии «Новые люди», которой, как утверждали сами депутаты, на выборах помогали чиновники петербургской администрации. Герасина конкурировала на выборах в Кировском районе города с депутатом Денисом Четырбоком, ближайшим соратником спикера Законодательного собрания Вячеслава Макарова. В районной избирательной комиссии ей отказали в регистрации на выборах, а после рассмотрения жалобы в горизбиркоме Герасина получила статус зарегистрированного кандидата. Уволить же Жданову не дал Октябрьский районный суд, который признал, что во время избирательной кампании отправлять в отставку членов избирательных комиссий нельзя.

Как утверждают собеседники «Фонтанки», заняв «правильную» позицию в этой междоусобице, члены горизбиркома, которым Памфилова угрожала отставкой, были уверены, что теперь их поддержат петербургские власти. «Ещё на прошлой неделе ничего не предвещало такой массовой зачистки, почти все были уверены в том, что доработают до окончания срока полномочий — осталось как раз полгода», — рассказал один из членов петербургского избиркома. По его словам (эту же информацию «Фонтанке» сообщили ещё трое близких к горизбиркому собеседников), на решение об отставке части избирательной комиссии Петербурга повлияла встреча Эллы Памфиловой с Владимиром Путиным в начале декабря. Якобы на ней глава ЦИК попросила главу государства содействовать всё-таки кадровым перестановкам в избирательной системе Петербурга.



Сама Элла Памфилова на заседании Центризбиркома 15 декабря заявила, что если б Егорова, Жданова и Краснянский не ушли самостоятельно, то в ЦИКе уже были готовы к тому, чтобы запустить процедуру роспуска петербургского избиркома. «Они профессионалы, но много лет их профессионализм работал со знаком минус. Необходимо иметь совесть и моральные позиции, которые помогают в рамках закона делать именно то, что нужно. Я с удовлетворением воспринимаю то, что они наконец написали эти заявления», — добавила она.

Как предполагают несколько собеседников «Фонтанки», в ближайшее время уйти в отставку может и председатель горизбиркома Наталья Чечина (на звонок «Фонтанки» и просьбы рассказать о своих планах она не ответила). Кроме того, в столь стремительных кадровых перестановках они видят не только попытку Памфиловой приструнить никак не поддающийся воспитанию петербургский избирком.

«Поменяется ли система после отставки этих трёх членов горизбиркома? Назначит ли теперь Законодательное собрание на эти места представителей наблюдательного сообщества? Или выберет тех, кого рекомендуют в петербургской администрации? Я бы даже не стала в этом кого-то упрекать, так устроена эта система. Другое дело, что непонятно, зачем эта суета нужна сейчас? Почему не взять время, чтобы провести переговоры, найти людей, которые спасут избирательную систему от позора (петербургский парламент уже через неделю будет рассматривать новых кандидатов в горизбирком. — Прим. ред.)? — говорит член петербургского избиркома от «Яблока» Ольга Покровская. — Логично предположить, что такая спешка может быть из-за того, что в городе планируют провести новые выборы. Например, какие-то незапланированные выборы или референдум об устройстве системы власти в городе».



Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»