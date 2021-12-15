Петербургский избирком покидают Егорова и Краснянский. Они не нравились ЦИКу

Как сообщил на заседании ЗакСа 15 сентября депутат Денис Четырбок, они сами выразили желание уйти в отставку. За проголосовало большинство парламентариев.



«Краснянский же не сам написал, ему сказали, мы все понимаем, почему это произошло», — заявил по этому поводу депутат Михаил Амосов. Однако автор проекта Четырбок ответил ему, что это не так.



Отметим, что Дмитрий Краснянский — один самых опытных членов горизбиркома. В этот состав он был отправлен от муниципалитета «Сенной округ». Аллу Егорову, заместителя председателя Горизбиркома, делегировал в комиссию муниципальный округ «Петровский». И Краснянский, и Егорова считались лояльными экс-спикеру петербургского парламента Вячеславу Макарову, который стал депутатом Госдумы.

