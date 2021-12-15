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Петербургский избирком покидают Егорова и Краснянский. Они не нравились ЦИКу

Двое членов петербургской избирательной комиссии подали в Законодательное собрание заявление об отставке. Это Дмитрий Краснянский и Алла Егорова.

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Как сообщил на заседании ЗакСа 15 сентября депутат Денис Четырбок, они сами выразили желание уйти в отставку. За проголосовало большинство парламентариев.

«Краснянский же не сам написал, ему сказали, мы все понимаем, почему это произошло», — заявил по этому поводу депутат Михаил Амосов. Однако автор проекта Четырбок ответил ему, что это не так.

Отметим, что Дмитрий Краснянский — один самых опытных членов горизбиркома. В этот состав он был отправлен от муниципалитета «Сенной округ». Аллу Егорову, заместителя председателя Горизбиркома, делегировал в комиссию муниципальный округ «Петровский». И Краснянский, и Егорова считались лояльными экс-спикеру петербургского парламента Вячеславу Макарову, который стал депутатом Госдумы.

Ранее Центризбирком настаивал на отставке части членов Горизбиркома. С критикой выступала Элла Памфилова. В частности, по информации «Фонтанки», она просила отправить в отставку именно Егорову и Краснянского. Замену двум членам петербургского избиркома найдут менее чем за неделю.

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Комментарии (3)

Kostyn
Много лет идут какие то терки между ЦИКом и нашим местным горизбирком, но я не могу понять, что делят то? В чем там суть? По идее, избирательные комиссии по закону не имеют права влиять на результаты выборов. Тогда что делить то?...
266929212
Эллочка не сразу осилила отставку серого кардинала Mr.К.
VF812
Наконец-то Краснянского выкинули. Просто именины сердца, слава богу, отец не видел, во что сынок превратился.
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