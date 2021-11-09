«Если он умрет в СИЗО, кто будет отвечать?» Депутат Госдумы от Петербурга Горячева о проверке законности ареста ректора Шанинки

Первый зампред думского комитета по науке и высшему образованию, депутат от Санкт-Петербурга, член фракции «Новые люди» Ксения Горячева рассказала «Фонтанке», что по ее обращению прокуратура Москвы должна была проверить законность действий в отношении ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева.

«Я лично направляла запрос на имя генпрокурора, чтобы была проведена проверка законности действий в отношении ректора Шанинки. 26 октября мне пришел ответ от Генпрокуратуры. Прокурору Москвы было поручено организовать проверку и сообщить мне о результатах. Но результатов еще нет, а вот мера пресечения изменена и не в пользу жизни человека, не в пользу его здоровья», — заявила Горячева «Фонтанке» после решения Мосгорсуда отправить профессора Зуева в СИЗО из-под домашнего ареста.



Профессор Манчестерского университета, эксперт международных культурно-образовательных программ при Совете Европы и декан Института государственной политики и прикладных гуманитарных исследований РАНХиГС проходит подозреваемым по делу экс-замминистра просвещения Раковой о хищении более 21 млн рублей, принадлежавших ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Он был задержан 12 октября прямо на больничной койке. 13 октября ректора отправили под домашний арест. Во вторник, 9 ноября, его заключили под стражу.

«Не укладывается в голове эта мера пресечения, потому что находится на границе здравого смысла и абсурда. Человек перед судом был несколько раз госпитализирован, состояние здоровья Сергея Эдуардовича не стало лучше за время домашнего ареста (20 октября Зуев был госпитализирован и прооперирован, 29 октября его забрали из больницы сотрудники ФСИН «для медобследования». — Прим. ред.). Процедуру и доказательства следствия комментировать не буду, но ст. 99 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации обязывает учитывать состояние здоровья. Если он умрет в СИЗО, кто будет отвечать? Как будет решаться вопрос нестабильности в преподавательском, образовательном сообществе? Что скажут студентам? Второй год вирус без разбора забирает лучших, нам-то уж точно нужно быть разборчивее. Жизнь человека — высшая ценность. Мы не можем позволить себе такое к ней отношение», — продолжает депутат Горячева.

Фото: скриншот vk.com/k_mighty / ПостНаука YouTube.com Поделиться Поделиться





