Ректора Шанинки забрали из больницы сотрудники ФСИН «для медобследования»

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний увезли ректора Шанинки Сергея Зуева из больницы на медицинское обследование. Об этом 29 октября сообщает телеканал «Дождь» (признан СМИ-иноагентом в РФ).
Как рассказал изданию адвокат Зуева Руслан Кожура, распоряжение забрать Зуева дал следователь. Защите пока не предоставили документы, которые объяснили бы подобные действия ФСИН. Как считает Кожура, его подзащитного собираются обследовать, чтобы выяснить, позволяет ли его состояние находиться в СИЗО. Напомним, ректора Шанинки отправили под домашний арест, но позже госпитализировали с гипертоническим кризом.