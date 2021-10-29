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Ректора Шанинки забрали из больницы сотрудники ФСИН «для медобследования»

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Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний увезли ректора Шанинки Сергея Зуева из больницы на медицинское обследование. Об этом 29 октября сообщает телеканал «Дождь» (признан СМИ-иноагентом в РФ).

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Как рассказал изданию адвокат Зуева Руслан Кожура, распоряжение забрать Зуева дал следователь. Защите пока не предоставили документы, которые объяснили бы подобные действия ФСИН. Как считает Кожура, его подзащитного собираются обследовать, чтобы выяснить, позволяет ли его состояние находиться в СИЗО. Напомним, ректора Шанинки отправили под домашний арест, но позже госпитализировали с гипертоническим кризом.

12 октября стало известно о задержании прямо на больничной койке ректора Шанинки Сергея Зуева. По данным МВД, профессор Манчестерского университета, эксперт международных культурно-образовательных программ при Совете Европы и декан Института государственной политики и прикладных гуманитарных исследований РАНХиГС проходит подозреваемым по делу экс замминистра просвещения Раковой о хищении более 21 млн рублей, принадлежавших ФГАУ «Фонд новых форм развития образования».

О фоне преследования Сергея Зуева ранее 47news рассказал его знакомый, кандидат психологических наук Леонид Гозман.

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Комментарии (5)

umruss
Ну, если только было судебное решение.
efela
Как вообще сотрудники ФСИН могут кого-то откуда то "забрать"?
Карабас Барабас
Сотрудники фсин известные эскулапы, специалисты-практологи высшей категории.
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