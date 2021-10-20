Обвиняемого ректора Шанинки госпитализировали с гипертоническим кризом в Москве

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук госпитализирован в Москве сегодня, 20 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на супругу Сергея Зуева Елизавету Фокину. Зуеву стало плохо, когда он находился под домашним арестом.
— Подскочило давление. Мы вызвали ему скорую помощь, работники которой приняли решение госпитализировать его. Предварительно, врачи поставили диагноз «гипертонический криз». Инспекцию ФСИН о произошедшем мы, конечно, уведомили, — прокомментировала Елизавета Фокина.
Ранее «Фонтанка» сообщала, что Сергея Зуева задержали 12 октября по подозрению в хищении более 21 млн рублей средств ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». В момент задержания он уже находился в больнице с гипертоническим кризом. Позднее его поместили под домашний арест. Ректор Шанинки стал фигурантом в деле экс-вице-президента Сбербанка, а также бывшего замминистра просвещения Марины Раковой. Кроме нее, по этому делу были задержаны экс-сотрудники Фонда Евгений Зак и Максим Инкин, а также исполнительный директор Московской высшей школы социальных и экономических наук Кристина Крючкова. Всем фигурантам было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).