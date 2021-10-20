Обвиняемого ректора Шанинки госпитализировали с гипертоническим кризом в Москве

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук госпитализирован в Москве сегодня, 20 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на супругу Сергея Зуева Елизавету Фокину. Зуеву стало плохо, когда он находился под домашним арестом.



— Подскочило давление. Мы вызвали ему скорую помощь, работники которой приняли решение госпитализировать его. Предварительно, врачи поставили диагноз «гипертонический криз». Инспекцию ФСИН о произошедшем мы, конечно, уведомили, — прокомментировала Елизавета Фокина.