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Обвиняемого ректора Шанинки госпитализировали с гипертоническим кризом в Москве

Сергея Зуева забрали на лечение с высоким давлением из-под домашнего ареста

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Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук госпитализирован в Москве сегодня, 20 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на супругу Сергея Зуева Елизавету Фокину. Зуеву стало плохо, когда он находился под домашним арестом.

— Подскочило давление. Мы вызвали ему скорую помощь, работники которой приняли решение госпитализировать его. Предварительно, врачи поставили диагноз «гипертонический криз». Инспекцию ФСИН о произошедшем мы, конечно, уведомили, — прокомментировала Елизавета Фокина.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что Сергея Зуева задержали 12 октября по подозрению в хищении более 21 млн рублей средств ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». В момент задержания он уже находился в больнице с гипертоническим кризом. Позднее его поместили под домашний арест. Ректор Шанинки стал фигурантом в деле экс-вице-президента Сбербанка, а также бывшего замминистра просвещения Марины Раковой. Кроме нее, по этому делу были задержаны экс-сотрудники Фонда Евгений Зак и Максим Инкин, а также исполнительный директор Московской высшей школы социальных и экономических наук Кристина Крючкова. Всем фигурантам было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

О претензиях правоохранительных органов к Марине Раковой стало известно в сентябре. 4 октября Сбербанк уволил её с поста вице-президента. 7 октября 2021 года Марина Ракова была арестована.

Бывшая чиновница стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей в 2019 году, когда, по версии следствия, она санкционировала выделение бюджетных денег Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), который сама и возглавляла, для реализации проекта «Учитель будущего».

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