Ректора «Шанинки» отправили под домашний арест по делу экс-замминистра просвещения Раковой

Тверской районный суд Москвы до 7 декабря отправил под домашний арест директора ИОН «РАНХИГС», ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба столичных судов.
Уточняется, что Зуева подозревают в хищении бюджетных денежных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование».
Ранее сообщалось, что в основу уголовного преследования экс-замминистра просвещения Марины Раковой и Зуева легла экспертиза госконтрактов, которую сделала РАО (Российская академия образования).