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Ректора «Шанинки» отправили под домашний арест по делу экс-замминистра просвещения Раковой

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Тверской районный суд Москвы до 7 декабря отправил под домашний арест директора ИОН «РАНХИГС», ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба столичных судов.

Уточняется, что Зуева подозревают в хищении бюджетных денежных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование».

Ранее сообщалось, что в основу уголовного преследования экс-замминистра просвещения Марины Раковой и Зуева легла экспертиза госконтрактов, которую сделала РАО (Российская академия образования).

12 октября стало известно о задержании прямо на больничной койке ректора «Шанинки» Сергея Зуева. По данным МВД, профессор Манчестерского университета, эксперт международных культурно-образовательных программ при Совете Европы и декан Института государственной политики и прикладных гуманитарных исследований РАНХиГС проходит подозреваемым по делу о хищении более 21 млн рублей, принадлежавших ФГАУ «Фонд новых форм развития образования».

После задержания Сергей Зуев был помещён в ИВС в камеру с обвиняемым в нанесении телесных повреждений. На аналогичные действия МВД ранее указывала и защита Раковой.

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Комментарии (1)

Igor_VS
Дима Кисель гонит дурь за очень хорошие миллионы. К нему не придут.
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