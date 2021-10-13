Дело Раковой и ректора «Шанинки» связано с экспертизой РАО. Её глава — экс-министр просвещения Ольга Васильева

Об этом со ссылкой на источник, близкий к следствию, 13 октября сообщает «Медуза» (СМИ, включённое Минюстом в список организаций, выполняющих функции иностранных агентов).

«Экспертиза — это некое заключение на 30 страниц о том, что работы выполнены некачественно», — цитирует издание своего собеседника.



Журналисты отмечают, что РАО возглавляет экс министр просвещения, бывшая начальница Раковой Ольга Васильева. По данным «Медузы» от источника, близкого к Минпросвещения, между Васильевой и Раковой во время работы в министерстве был острый конфликт, причины которого не раскрываются.