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Дело Раковой и ректора «Шанинки» связано с экспертизой РАО. Её глава — экс-министр просвещения Ольга Васильева

Уголовное дело Раковой и Зуева связали с экспертизой госконтрактов Российской академии образования

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В основу уголовного преследования экс замминистра просвещения Марины Раковой и ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева легла экспертиза госконтрактов, которую сделала РАО (Российская академия образования).

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Об этом со ссылкой на источник, близкий к следствию, 13 октября сообщает «Медуза» (СМИ, включённое Минюстом в список организаций, выполняющих функции иностранных агентов).

«Экспертиза — это некое заключение на 30 страниц о том, что работы выполнены некачественно», — цитирует издание своего собеседника.

Журналисты отмечают, что РАО возглавляет экс министр просвещения, бывшая начальница Раковой Ольга Васильева. По данным «Медузы» от источника, близкого к Минпросвещения, между Васильевой и Раковой во время работы в министерстве был острый конфликт, причины которого не раскрываются.

Ольга Васильева и Владимир Мединский
Ольга Васильева и Владимир МединскийФото: пресс-служба президента России / kremlin.ru
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Ольга Васильева работала в кабинете министров в 2016–2020 годах. После отставки была назначена Владимиром Путиным на пост руководителя Российской академии образования.

Марина Ракова работала в Министерстве просвещения в 2018–2020 годах, после чего перешла на работу в Сбербанк.

О претензиях правоохранительных органов к Раковой стало известно в сентябре. 4 октября Сбербанк уволил её с поста вице-президента. 7 октября 2021 года Марина Ракова была арестована.

Бывшая чиновница стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей в 2019 году, когда, по версии следствия, она санкционировала выделение бюджетных денег Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), который сама и возглавляла, для реализации проекта «Учитель будущего».

12 октября стало известно о задержании прямо на больничной койке ректора «Шанинки» Сергея Зуева. По данным МВД, профессор Манчестерского университета, эксперт международных культурно-образовательных программ при Совете Европы и декан Института государственной политики и прикладных гуманитарных исследований РАНХиГС проходит подозреваемым по делу о хищении более 21 млн рублей, принадлежавших ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». После задержания Сергей Зуев был помещён в ИВС в камеру с обвиняемым в нанесении телесных повреждений. На аналогичные действия МВД ранее указывала и защита Раковой.

В защиту Сергея Зуева выступил целый ряд известных в академических кругах профессионалов, в том числе экс-советник Анатолия Чубайса Леонид Гозман.

В настоящее время решается вопрос о мере пресечения для ректора российско-британской Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка»).

Ольга Васильева и Владимир Мединский
Ольга Васильева и Владимир МединскийФото: пресс-служба президента России / kremlin.ru

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Комментарии (2)

BobCat2
С учётом того, что замов частенько назначают против воли министра, вряд ли Васильева была рада такому назначению. Да, и, думаю, вполне была в курсе всех этих контрактов и качества их исполнения. Ну вот и результат...
Oleg_I
Очередное дело Серебренникова вырисовывается.
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