Дело Раковой и ректора «Шанинки» связано с экспертизой РАО. Её глава — экс-министр просвещения Ольга Васильева

В основу уголовного преследования экс замминистра просвещения Марины Раковой и ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева легла экспертиза госконтрактов, которую сделала РАО (Российская академия образования).
Об этом со ссылкой на источник, близкий к следствию, 13 октября сообщает «Медуза» (СМИ, включённое Минюстом в список организаций, выполняющих функции иностранных агентов).
«Экспертиза — это некое заключение на 30 страниц о том, что работы выполнены некачественно», — цитирует издание своего собеседника.
Журналисты отмечают, что РАО возглавляет экс министр просвещения, бывшая начальница Раковой Ольга Васильева. По данным «Медузы» от источника, близкого к Минпросвещения, между Васильевой и Раковой во время работы в министерстве был острый конфликт, причины которого не раскрываются.
Ольга Васильева работала в кабинете министров в 2016–2020 годах. После отставки была назначена Владимиром Путиным на пост руководителя Российской академии образования.
Марина Ракова работала в Министерстве просвещения в 2018–2020 годах, после чего перешла на работу в Сбербанк.
О претензиях правоохранительных органов к Раковой стало известно в сентябре. 4 октября Сбербанк уволил её с поста вице-президента. 7 октября 2021 года Марина Ракова была арестована.
Бывшая чиновница стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей в 2019 году, когда, по версии следствия, она санкционировала выделение бюджетных денег Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), который сама и возглавляла, для реализации проекта «Учитель будущего».
12 октября стало известно о задержании прямо на больничной койке ректора «Шанинки» Сергея Зуева. По данным МВД, профессор Манчестерского университета, эксперт международных культурно-образовательных программ при Совете Европы и декан Института государственной политики и прикладных гуманитарных исследований РАНХиГС проходит подозреваемым по делу о хищении более 21 млн рублей, принадлежавших ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». После задержания Сергей Зуев был помещён в ИВС в камеру с обвиняемым в нанесении телесных повреждений. На аналогичные действия МВД ранее указывала и защита Раковой.
В защиту Сергея Зуева выступил целый ряд известных в академических кругах профессионалов, в том числе экс-советник Анатолия Чубайса Леонид Гозман.
В настоящее время решается вопрос о мере пресечения для ректора российско-британской Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка»).