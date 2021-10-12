Ректора «Шанинки» в ИВС посадили в камеру с обвиняемым в нанесении телесных повреждений

Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева перевели в изолятор временного содержания на Петровке. Об этом 12 октября сообщает «Интерфакс».



В Общественной наблюдательной комиссии столицы уточнили, что Зуев находится в трехместной камере. Один из его соседей подозревается в незаконном хранении наркотиков второй — в нанесении телесных повреждений. При этом ректор на сокамерников не жалуется и только просит регулярно измерять ему давление.



Зуев подтвердил представителям ОНК появившуюся ранее информацию о том, что его задержали накануне в больнице, где он проходил лечение в связи с хроническим заболеванием. Его друг Петр Щедровицкий писал, что у Зуева был гипертонический криз.