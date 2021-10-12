FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +9
71.64р82.93р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Ректора «Шанинки» в ИВС посадили в камеру с обвиняемым в нанесении телесных повреждений

1
Печать

Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева перевели в изолятор временного содержания на Петровке. Об этом 12 октября сообщает «Интерфакс».

В Общественной наблюдательной комиссии столицы уточнили, что Зуев находится в трехместной камере. Один из его соседей подозревается в незаконном хранении наркотиков второй — в нанесении телесных повреждений. При этом ректор на сокамерников не жалуется и только просит регулярно измерять ему давление.

Зуев подтвердил представителям ОНК появившуюся ранее информацию о том, что его задержали накануне в больнице, где он проходил лечение в связи с хроническим заболеванием. Его друг Петр Щедровицкий писал, что у Зуева был гипертонический криз.

Ректор «Шанинки» Сергей Зуев задержан по делу экс-вице-президента Сбербанка, бывшей замминистра просвещения Марины Раковой. Его допросили в качестве подозреваемого по делу о хищении более 21 млн рублей, принадлежавших ФГАУ «Фонд новых форм развития образования».

Бывшая вице-президент Сбербанка и экс замминистра просвещения Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей в 2019 году, когда, по версии следствия, она санкционировала выделение бюджетных денег Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла, для реализации проекта «Учитель будущего». 1 октября её вызвали на допрос, но Ракова пропала, и были даже предположения, что она уехала на Украину. 4 октября Сбербанк уволил её с поста вице-президента. Вину Марина Ракова не признает.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний