200 академиков РАН и ученых обратились к генпрокурору Краснову в защиту ректора Шанинки

Ведущие представители науки и образования России обратились к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с открытым письмом в поддержку ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева. Текст опубликован 25 октября в издании «Троицкий вариант — Наука».
Учёные указывают на проблемы Зуева со здоровьем, которые «исключают заключение под стражу». Подписанты напоминают, что уже после помещения под домашний арест профессор был экстренно прооперирован.
Генпрокурора просят отказаться от попыток пересмотра решения о домашнем аресте для ректора.
Среди подписантов есть представители науки из Санкт-Петербурга. В том числе ректор Европейского университета Вадим Волков. Негосударственный ЕУ в СПб, как и российско-британская Шанинка, ранее лишался лицензии на образовательную деятельность. Однако позже образовательные учреждения вернули себе все необходимые документы.
12 октября стало известно о задержании прямо на больничной койке ректора Шанинки Сергея Зуева. По данным МВД, профессор Манчестерского университета, эксперт международных культурно-образовательных программ при Совете Европы и декан Института государственной политики и прикладных гуманитарных исследований РАНХиГС проходит подозреваемым по делу экс замминистра просвещения Раковой о хищении более 21 млн рублей, принадлежавших ФГАУ «Фонд новых форм развития образования».
После задержания Сергей Зуев был помещён в ИВС в камеру с обвиняемым в нанесении телесных повреждений. На аналогичные действия МВД ранее указывала и защита Раковой. О фоне преследования Сергея Зуева ранее 47news рассказал его знакомый, кандидат психологических наук Леонид Гозман.