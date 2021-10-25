200 академиков РАН и ученых обратились к генпрокурору Краснову в защиту ректора Шанинки

Ведущие представители науки и образования России обратились к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с открытым письмом в поддержку ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева. Текст опубликован 25 октября в издании «Троицкий вариант — Наука».



Учёные указывают на проблемы Зуева со здоровьем, которые «исключают заключение под стражу». Подписанты напоминают, что уже после помещения под домашний арест профессор был экстренно прооперирован.

Генпрокурора просят отказаться от попыток пересмотра решения о домашнем аресте для ректора.

