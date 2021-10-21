Историко-архивное. Записки недобитка



Вокруг него образовывался большой кружок любопытствующих, интересующихся теми или иными данными о прошлом, и не только.

Профессор Лебедев сперва получал 20 копеек. Зажимал их в кулак и потом обстоятельно отвечал.

Случалось, что Сергей Борисович не был готов, словно «Гугл», мгновенно выдать искомые сведения на поверхность, во внешний мир. И тогда он, держа 20 копеек в своём кулаке, честно и искренне заявлял интересующимся: «Не-е зна-а-ю! Это тоже ответ!» — после чего Лебедев обоснованно клал заработанные 20 копеек себе в карман.



Так мы и познакомились, благодаря одному из моих взносов в 20 копеек и его искромётному ответу.

Сергей Борисович был мастером, точнее, магистром ответов и одним из лучших специалистов как по истории Санкт-Петербурга и России, так и по истории масонства.

В качестве отклика на создание нацистами в Румянцевском саду фашистского общества «Память» Лебедев в 1989 году у Казанского собора стал соучредителем «Жидомасонской ложи Pi-3». — Линьков, поговори с этой сукой в ботах, нужно вернуть слонов в Санкт-Петербург! Давай возродим традицию их купания в Неве. Даже во время блокады в Ленинградском зоопарке был слон. А сейчас его в городе нет! Завтра с тобой нам надо зарегистрировать «Слоновую партию России»! Ещё мне Большаков из РАО «Высокоскоростные магистрали» обещал памятник «Похищение Европы» и Европейскую площадь возле Московского вокзала сделать. И где всё это?

— Лебедев, как вам ситуация в стране?

— Ни «за», ни «против» — МИМО! Вот здесь смотри, надо на галерее второго этажа «Гостинки» поставить памятник переводчику стихов Крылову, прогуливающемуся с собачкой и с книжкой баснописца Жана де Лафонтена в руках. Ты придёшь завтра к митькам на открытие в их «ставке» памятника кошке «Тишине Матроскиной»?



Лебедев неутомим и постоянно фонтанирует идеями для будущего, обоснованными историческими отсылками в прошлое. Знаю и предположу, что ни один чиновник и городской руководитель не сделал и не совершит для истории города и сохранения его духа больше, чем Сергей Борисович — весёлый гном с прекрасным чувством юмора, энциклопедическими знаниями и имиджем «человека не от мира сего».

Поглядите на сухую справку лишь о малой части наследия Лебедева:

Был инициатором создания в Санкт-Петербурге так называемой «Зоны Достоевского», установки памятников: писателю Ф.М. Достоевскому основателю Академии художеств и Московского университета благотворителю и меценату Ивану Ивановичу Шувалову в Санкт-Петербурге и Москве (скульптор З.К.Церетели) фонарю на Одесской улице (сюита старинных светильников и скульптура Фонарщика неподалеку от Смольного) трамваю на Адмиралтейском проспекте коту Елисею и Кошке Василисе на Малой Садовой улице, открытых в Татьянин день — праздник всех студентов, в честь подписания императрицей Елизаветой Петровной указа об учреждении Московского университета





фотографу на Малой Садовой улице

кошке Матроскиной на улице Марата, дом № 36 котенку Фунтику на улице Якубовича, 10, рядом с кафе-музеем «Республикой кошек» каше (Гербовому котлу) в Кронштадте зайчику у Заячьего острова генерал-фельдмаршалу графу Буркхардту Кристофу фон Миниху (1683–1767), установленного в администрации Центрального района Санкт-Петербурга





памятного знака журналистам во дворе дома № 77 по Невскому проспекту





минималистичного памятника Соловью во дворе филфака Санкт-Петербургского государственного университета.

Инициатор установки в Санкт-Петербурге ряда памятных и мемориальных досок и знаков:

роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» (Столярный переулок, доска Родиону Раскольникову и создателю самого романа)





Ленинградскому блокадному радио и парикмахерской, работавшей всю блокаду в доме № 54 по Невскому проспекту





знаменитому краеведу М.И.Пыляеву





благотворителю и меценату В.Ф.Громову на доме № 22 по набережной реки Фонтанки





памятного знака Первой типографии Санкт-Петербурга на Петроградской стороне





лидеру партии «Демократическая Россия», депутату Государственной Думы Галине Васильевне Старовойтовой на месте убийства (Екатерининский канал, дом № 91)





архитектору Г.Булдакову на Одесской, 2





«Каменной летописи Санкт-Петербурга» — серии мемориальных досок, отмечающих памятные здания в историческом центре Санкт-Петербурга (так, только на Малой Садовой улице их семь), выросшей из идеи установки в историческом центре 300 мемориальных досок к 300-летию Санкт-Петербурга.



Лебедев — это современный Хармс петербургской истории. И наилучшие слова для прощания с Сергеем Борисовичем написал он сам:

«Карамба! Бамба! Тамба!

А может быть опять

Увижу я Сюзанну и буду вспоминать.

О здравствуй, милый котик…».

