Бастрыкин после приема жителей Всеволожского района: Следственный отдел надо разогнать и новых набрать

Как стало известно «Фонтанке» 20 октября, прием жителей Всеволожского района, который сегодня по видеоконференции провел глава СК Александр Бастрыкин, закончился ближе к половине седьмого вечера. Всего на него пришло 10 человек, включая мать и сестру погибшего от отравления угарным газом мужчины. Именно после жалобы женщины на равнодушие при проведении следствия началась чреда событий: следователь Владислав Мегрелов попал в больницу после того, как был пропесочен лично Бастрыкиным на селекторном совещании, но поддержан коллегами .

На сегодняшнем приеме женщину с дочерью знакомили со следователем из центрального аппарата СК, который теперь будет заниматься проверкой обстоятельств гибели её сына.



Остальные восемь человек пришли с жалобами на следствие по совершенно разным делам — от экономики до убийства.



После того, как последний посетитель вышел из зала, где была устроена видеоконференция, глава СК, по предварительной информации, сказал присутствующим руководящим сотрудникам областного управления о том, что после услышанного ему проще расформировать Всеволожский следственный отдел и набрать новых сотрудников.



Аутодафе для подразделения начнется в понедельник, когда из Москвы приедет комиссия, которая будет по листочку разбирать все материалы и уголовные дела следователей.

