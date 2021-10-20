FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +12
71.06р82.62р
ТЕМА ДНЯ

Дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими

QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Бастрыкин после приема жителей Всеволожского района: Следственный отдел надо разогнать и новых набрать

Следственный отдел СК по Всеволожскому району готовится в проверке комиссии из Москвы.

24
Печать

Как стало известно «Фонтанке» 20 октября, прием жителей Всеволожского района, который сегодня по видеоконференции провел глава СК Александр Бастрыкин, закончился ближе к половине седьмого вечера. Всего на него пришло 10 человек, включая мать и сестру погибшего от отравления угарным газом мужчины. Именно после жалобы женщины на равнодушие при проведении следствия началась чреда событий: следователь Владислав Мегрелов попал в больницу после того, как был пропесочен лично Бастрыкиным на селекторном совещании, но поддержан коллегами.

На сегодняшнем приеме женщину с дочерью знакомили со следователем из центрального аппарата СК, который теперь будет заниматься проверкой обстоятельств гибели её сына.

Остальные восемь человек пришли с жалобами на следствие по совершенно разным делам — от экономики до убийства.

После того, как последний посетитель вышел из зала, где была устроена видеоконференция, глава СК, по предварительной информации, сказал присутствующим руководящим сотрудникам областного управления о том, что после услышанного ему проще расформировать Всеволожский следственный отдел и набрать новых сотрудников.

Аутодафе для подразделения начнется в понедельник, когда из Москвы приедет комиссия, которая будет по листочку разбирать все материалы и уголовные дела следователей.

© Фонтанка.Ру

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (24)

vfhbr
Все вроде за порядок, но только непорядочных не тронь!!! Они же прикипели к своим креслам... А Бастрыкин хочет навести порядок.
ShkVAl
Хорошо, что все остальные отделы работают как надо.
Евгений Ефимов
В Псков, халдеем. Иному не обучен
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний