Бастрыкин изучит Всеволожск «под лупой» после скандала, из-за которого готовы уйти все следователи

«Центральному аппарату поручено подготовить статистические данные работы отдела за последние пять лет, в том числе обращения граждан района, поступающие в СК России. При выявлении случаев небрежного рассмотрения обращений и волокиты будут применены самые жёсткие меры, вплоть до принятия управленческих решений в отношении сотрудников», — говорится в сообщении СК.



Напомним, как писала «Фонтанка» ранее, вечером 13 октября после онлайн-разноса от Бастрыкина из здания СК по Всеволожску скорая увезла 26-летнего следователя Владислава Мегрелова. На него главе СК пожаловалась пожилая пенсионерка. Ее сын умер год назад от отравления угарным газом, это признали несчастным случаем. Однако заявительница уверена, что его убили ее бывшая невестка или ее новый муж. В качестве аргумента она рассказала о фильме, в котором видела, как человека отравили, поставив под дверь баллон с газом. Отметим, состава преступления не нашел ни Мегрелов, ни полицейские, проводившие предварительную проверку. Пенсионерка с ее дочерью делят наследство погибшего с невесткой и ее детьми. Речь идет о недвижимости ценой около 100 млн рублей.

