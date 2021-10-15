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Бастрыкин изучит Всеволожск «под лупой» после скандала, из-за которого готовы уйти все следователи

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил «под лупой» изучить все жалобы граждан на отдел ведомства во Всеволожске. СК России 15 октября официально сообщает, что 20-го числа Бастрыкин проведет прием граждан в этом районе Ленобласти.

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«Центральному аппарату поручено подготовить статистические данные работы отдела за последние пять лет, в том числе обращения граждан района, поступающие в СК России. При выявлении случаев небрежного рассмотрения обращений и волокиты будут применены самые жёсткие меры, вплоть до принятия управленческих решений в отношении сотрудников», — говорится в сообщении СК.

Напомним, как писала «Фонтанка» ранее, вечером 13 октября после онлайн-разноса от Бастрыкина из здания СК по Всеволожску скорая увезла 26-летнего следователя Владислава Мегрелова. На него главе СК пожаловалась пожилая пенсионерка. Ее сын умер год назад от отравления угарным газом, это признали несчастным случаем. Однако заявительница уверена, что его убили ее бывшая невестка или ее новый муж. В качестве аргумента она рассказала о фильме, в котором видела, как человека отравили, поставив под дверь баллон с газом. Отметим, состава преступления не нашел ни Мегрелов, ни полицейские, проводившие предварительную проверку. Пенсионерка с ее дочерью делят наследство погибшего с невесткой и ее детьми. Речь идет о недвижимости ценой около 100 млн рублей.

После разноса Мегрелову от Бастрыкина писать рапорты об увольнении, по данным «Фонтанки», были готовы почти все сотрудники Всеволожского отдела СК. Подробнее о ситуации читайте в материале 47news.

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Комментарии (17)

AlBerkut
Сначала Всеволожске будут под лупой, а потом станут и за ней😂😂😂
Ну а по этому делу... Хороший кусок делят, в 100 лямов, тут все методы, ну в пределах разумного, хороши.😎
А вот если любое подразделение, структуру, отдел, что ментовский, что ГСУшный, что СК или прокурорский с фейсовский проверить как следует, ой как много интересного можно найти😎
al_je
И так полиция запугана и перегружена.
Теперь вообще перестанут работать - хоть так хоть эдак всегда виноват.

Лучше бы что-то решали с хамством на дорогах и количеством бытовых убийств, чем возбуждаться от кино-фантазий старухи.
Аппаратчик мокрой классификации
"вплоть до принятия управленческих решений в отношении сотрудников" - и лишить их квартальной премии!!! Чтобы знали!!!
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