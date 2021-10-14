Бастрыкин увольняет следователя после рассказа пенсионерки об «убийстве как в кино». СК Всеволожска готов уйти следом

Как сообщал 47news, на него пожаловалась 84-летняя пенсионерка из Петербурга. Ее сын год назад скончался от отравления угарным газом в загородном доме, где была неисправна труба (пошла обратная тяга). Несмотря на проведенные многочисленные экспертизы, заявительница уверена, что ее сына отравила бывшая невестка или ее новый муж. Расследованием и занимался Мегрелов, он не нашел состава преступления. Несчастный случай подтверждают и полицейские, проводившие предварительную проверку.

По информации «Фонтанки», к ночи 13 октября из здания Следственного комитета по Всеволожскому району скорая забрала 26-летнего следователя Владислава Мегрелова. Он был вызван в отдел кадров после дневного разноса от Александра Бастрыкина на онлайн-приёме граждан.

В СК Ленобласти, Петербурга и прокуратурах регионов уже обсуждают, что очень пожилая женщина привела Бастрыкину такую логику своей версии — она видела в каком-то фильме, как под дверь поставили баллон с газом и отравили человека.



После онлайн-встречи СКР официально сообщил, что назначена проверка, «по результатам которой будет рассмотрен вопрос об увольнении Мегрелова». Проверка назначена и по начальнику всеволожского отдела СК Алексею Демченко (25 лет выслуги, между прочим).



По достоверным данным 47news, сегодня сотрудники всеволожского отдела СК готовы массово писать рапорты об увольнении, если Мегрелов отправится в отставку. У них закончилось терпение, а спорить с Бастрыкиным бессмысленно.



Важно и то, что последние события в СК всё чаще за границами нормального. Так, 23 сентября руководитель СК по Пермскому краю покончил с собой после совещания о безумной стрельбе в Пермском университете. В начале сентября впал в кому и умер 41-летний начальник отдела в СК по Воронежской области.

