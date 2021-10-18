Я/Мы Всеволожский СК. Как Александр Бастрыкин разоблачил следователя за лицо

Далее произошло то, что можно смело озаглавить как «впервые» — Всеволожский СК взбунтовался. Сотрудники всерьез заговорили о том, что если Мегрелова выгонят, то они строем напишут рапорты на увольнение . Эти известия стали событием для СК России. В закрытых ведомственных чатах сотрудники активно обсуждают, не стесняясь в выражениях. По данным 47news, они уже не выдерживают такого стиля управления. Дошло до черного юмора — в рейтинге заголовок «Я/МЫ Всеволожский СК».

«Фонтанка» уже сообщала о ситуации, возникшей в Следственном комитете Всеволожского района. 13 октября на онлайн-совещании с СК Ленобласти председатель Бастрыкин заслушал дело о прошлогоднем отравлении газом. По мнению пенсионерки, ее сына сгубила бывшая невестка, хотя результаты экспертиз говорят о несчастном случае. Бастрыкин разгневался на молодого следователя Мегрелова, наговорил ему много обидного/оскорбительного и указал на выход . Из отдела кадров следователя увезла скорая.

Для разминки предлагаем прослушать аудионарезку из самых патриотичных высказываний Александра Бастрыкина в адрес следователя (для объективности и чистоты эксперимента — звук совещания целиком в конце статьи).

Пока столичная комиссия успокаивает всеволожских, ища промахи в их материалах за последние пять лет , 47news дает расшифровку аудиозаписи.

Бастрыкин : Да? Нина Яковлевна ( мать погибшего от газа, ей 80 лет ), напротив вас следователь. Какое у вас впечатление сложилось от следователя?

Бастрыкин — следователю Всеволожского СК Мегрелову : Вы когда и с какого времени работаете в должности?

Цитируем, скажем так, документ времени с самого доходчивого места (вся расшифровка заняла более 20 листов).

(При этом множественное число — «потерпевшие» — некрасиво. Не понравился следователь только пенсионерке, ее дочь как раз защищает сотрудника.)

Бастрыкин : Ну я ж не просто так спрашиваю. Вот мы набираем ребят с экономического профильного вуза работать следователями. Сейчас Сибирь была на связи. Там выпускник даже нашей академии ни черта, извините, не сделал, пока дело не забрали в центральный аппарат. Поэтому и спрашиваю. Что такой грустный и скучный? Зачем к нам тогда приходить, лейтенант? Иди в экономику, там хоть деньги какие-то крутятся-вертятся. А тут заморочные головные боли. Вот этим потерпевшим вы не сильно понравились. Почему?

Напомним, что этому делу уже год. Проведены экспертизы, все допрошены, взяты биллинги — кто где находился в момент отравления газом на даче. До этого материал проверяли в полиции, где также пришли к выводу о несчастном случае.

Мать : Какое-то у него пассивное отношение к этим делам. Ну, извините, но это так. Это мое мнение.

Мегрелов начинает говорить, Бастрыкин перебивает: Послушай, на юрфаке Следственного комитета, я там часто бываю, преподавать не-ко-му! Нет престижности, нет. Остались пенсионеры глубокие по возрасту и зеленая молодёжь, которая ничего не хлебала ни в теории, ни в науке. Это проблема сегодня подготовить хорошие кадры. Тем более для Следственного комитета. Вот. Вот там я назначил служебную проверку, потому что еще хамил и грубил. Там тоже беда случилась, погиб муж и брат. Единственное, о чем вспомнили потерпевшие, что он хамил и посылал подальше ( неясно, где, кто, кому ). Ты такой же? Лучше-хуже, как ты считаешь?

Бастрыкин прерывает : Еще раз! В карауле, что ли, стоишь, говорить «виноват»? Ты объясни выбор. Почему Следственный комитет после экономического вуза?

Возможно, генерал Сазин, прекрасно осознавая происходящее, понимает, что, встав на защиту подчиненного, он может уволить и себя.

Сазин : К сожалению, плохо. Дело в том, что я его уже предупреждал. Объявлял выговор в мае месяце, когда занимались этим вопросом. Сейчас вынужден приказом от 28-го неполное служебное соответствие.

Бастрыкин : Да я думаю, не в этом проблема. Вгрызаться надо в новую материю. Дневать-ночевать надо было там. Чтобы почувствовали ваш интерес, активность, желание найти истину. Вы все такие скучные, это отмечают, вы именно такого поколения.

47news поговорил с полицейскими района, оперативниками Петербурга и товарищами по работе Мегрелова. С начала этого года он ведет 18 дел по тяжким статьям, в том числе убийства. Всем фигурантам предъявлено обвинение.

Бастрыкин : Вы умничка, занимались всем. А я говорю про нашего следователя. Который не наследник, а следователь. А вы заступаетесь за него. Что мне, делать нечего? Сижу с вами два часа. Вместо него разбираюсь. Вы не первая, кто заступается. В общем, это получается так — все пути ведут в Москву. Они хорошие, а я опять плохой становлюсь.

Сестра : Я занималась похоронами, всеми экспертизами, всеми делами все это время. Ещё эти наследнички, которые все тырили-разворовывали. Я всем этим занималась ( после несчастного случая в семье конфликт из-за наследства ). Поэтому юмор юмором, но…

Бастрыкин : Не. Интересно, он хороший, а пришли ко мне, к Бастрыкину, да? Ну так можно закончить прием, давайте в отдельный кабинетик, вам дадут, договорите дальше. Вы же ко мне пришли. Девушка на выданье, вы в эти дела-то не лезьте, Лариса Анатольевна. Вы на выданье.

Сестра : Мы не оцениваем так молодое поколение. У меня сыну 28 лет.

Бастрыкин : О-о-о! Вы более юны, вы больше понимаете. Мне такие не нужны. Че тогда ко мне пришли?

Сестра: Нет, я не говорила этого.



Бастрыкин: Он получает деньги, получает статус, имеет привилегии. У нас штат очень маленький, загруженность очень большая, зачем мне бездельник? Без энтузиазма работающий сотрудник.



Сестра: Да в том-то и дело — штат маленький, Ленобласть огромная, каждый день тяжкие преступления. Нормальный допрос провести — то три часа. Два-три допроса — и рабочий день закончился. А их раз-два и обчелся. Мы экспертизу...



Бастрыкин зло прерывает: Не сердите меня, пожалуйста! Не сердите меня, пожалуйста, Лариса Анатольевна. Из-за таких... (Сестра пытается что-то сказать.) О, новая волна — я слово, вы десять в ответ.



Сестра: Ну, извините.



От редакции: Не хуже ли такая манера разговора с просителями «безразличия» следователя Мегрелова?



...



Бастрыкин: Так, как вас зовут, я не могу найти данные. Лейтенант?



Мегрелов: Владислав Владиславович Мегрелов.



Бастрыкин: Ну, что вас привело к нам на работу? Давайте, когда мы еще с вами увидимся.



Мегрелов: Желание работать, расследовать уголовные дела.



Бастрыкин: Ой-ё-ё-ёй! Как, расследовал?



Мегрелов: Расследовал.



Бастрыкин: Понимаешь, ты мог совершать ошибки в процессе расследования, но тебя упрекают не в непрофессионализме, а в пассивности. Любой молодой следователь начинающий совершает ошибки, но сразу видно, он хочет быть сле-до-ва-те-лем либо так, пришел потусоваться-посидеть. Ксива хорошая, Следственный комитет звучит. А чё, не это самое. Надо трудом доказывать. У меня были случаи на приеме, когда хвалили по делу. Я сказал, почему вы его хвалите? А потому-то, потому-то и потому-то. А тебя за что похвалить? Ну конечно, можно сказать, что такое тяжелое дело дали молодому. Тебе сколько сейчас лет-то?



Мегрелов: 26.



Бастрыкин: А мой батя вернулся с фронта в 22 года. Уже провоевал, четыре года прошло войны. Тебе 26, а ты все молодой ходишь. Вот о чем говорю. У вас проблема, как бы поменьше сделать. У некоторых, конечно, не у всех. Но побольше получить. Я ж не просто так наезжаю. Это поколение, вам тяжело. Потому что в других условиях воспитывались. Вот сидит мама напротив. Беда. Сына потеряла, сестра брата. Это сам по себе стимул, чтобы вгрызаться в эту материю. И с утра до ночи в этом разбираться. А у тебя одно, второе и третье, сидишь здесь. Экономист. Сергей Тихонович (начальник СК ЛО), давайте, стыкуйтесь. Пускай ищет себе работу в другом месте, а на его место нормального человека. Вообще, у вас Всеволожский район всегда отличался? Как беда, так Всеволожский. Какой-то проклятый район. И там всегда проблема со Следственным отделом. Кто там сейчас командует?



…



Начальник Всеволожского СК Демченко: Да, были допущены упущения на начальном этапе работы. Ждали заключения экспертизы, поэтому так маленько затянулось. Мегреловым отрабатывались версии, полиграф, запрошены биллинги и проанализированы.



Бастрыкин: Я сейчас не об этом говорю, слушай, полковник. Ну ты-то же повзрослее. Я об отношении к людям говорю. К людям и к делу. Ды-ды-ды-ды-ды-ды. Вот люди сидят. Недовольны они вашим отделом. Отношением, равнодушием, бюрократизмом. Вот о чем. Сегодня проблема — не криминалистика. В центральном аппарате сидит целое Главное управление. Могу прислать на помощь. Здесь не в криминалистике дело, а в отношении к людям. Беда. Трагедия, сына потеряла. Она уже другого не родит совершенно точно.



…



Бастрыкин: Ну, ладно, лейтенант молодой, из другого поколения. Они какого года рождения получается? 95-го? Ну так все, 90-е лихие прошли, 2000-е уже. Там в Питере в 91-м году, помню, карточки ввели и на водку, и на хлеб. Есть нечего было. Ты этого даже не помнишь. А мы помним. Блокада Ленинграда была, только потому и город спасли, потому что было неравнодушие. Почти миллион детей вывезли через Дорогу жизни. Так сражался Ленинград. Не только военные какими-то умениями, но и отношением к людям, которые рядом с тобой. Я могу простить в Сибири там, сейчас разговаривал, ладно. Там Сибирь, там свои законы. Но Ленинград-то. Вот пример по отношению к старшему поколению. К такой беде, когда сын непонятно почему ушел из жизни. И я слышу: да, да, потом когда-нибудь позвоню и пошли все подальше. И как там эта женщина, такая же внимательная? Командир районного звена, докладывай, почему такие сотрудники у вас? Почему такое отношение к людям?



Демченко нервно: В районе работаю недавно, меньше года. Пытаюсь коллектив сплотить и опыт свой передать, но пока сразу не получается. Коллектив молодой.



Бастрыкин: До этого где работали?



Демченко: Кингисепп возглавлял с 2007 года.



Бастрыкин: Вы о чем говорите-то? Там другая должна быть идеология? То есть там все было хорошо? Сколько в подчинении народу? Сколько?



Демченко: 16 работает, 21 общий штат.



Бастрыкин: И чего, тебе никак не справиться? Пойдёшь на понижение. Запиши, Сереж (Сазину). Ко мне попали, надо разбираться. На лекции, что ли? Уговариваю быть человечными. В Кингисеппе пахал, а тут завяз.



Сестра: До того в полиции было дело.



Бастрыкин: Ой, послушайте меня. Смотрите. Попасть в наше время к министру, представляете, к Щёлокову (министр МВД при Брежневе) попасть? А сейчас воспринимают, да ладно, сидит там, шумит в Москве. Какой взгляд-то у него, он даже не понимает, о ком речь идет (видимо, говорит о Мегрелове). Но ты-то постарше (видимо, к Демченко). Вот эта ваша история, как, впрочем, часто на приемах бывает, она выеденного яйца не стоит. Вот четко доложил начальник отдела по особо важным. Я его докладом доволен. А чем ты хуже или лучше? Ты не мог так, полковник? Без центрального аппарата и областного управления? Че еще надо-то? Че еще тебе надо, полковник? Чтобы ты от Кингисеппа отошел и здесь начал нормально работать. С фронта он пришел, с Финской войны, с Кингисеппа. Никак перековаться не может. Приходи ко мне. Подъезжай, я тебя нагружу работой. Стол завален жалобами. Тысячи жалоб на председателя с каждой территории. Десятки тысяч только на мое имя жалоб. На вас, на районное звено. А вам даже Бастрыкин уже не указ и страху никакого божьего нет. Человек — высшая ценность. Мама — высшая ценность, а не вы, молодые. Беды не знает, сидит он тут. Молчит, в молчанку играет. Надо было с него начать доклад. Что он вообще умеет, экономический факультет. Мне такие не нужны бойцы. Сергей Тихонович, кадровый резерв есть в районе?



Сазин: Есть.



Бастрыкин: Ну вот, давайте. Меняйте. Сколько у него наказаний было до того?



Сазин: У него выговор был. Я ему объявлял после встречи с Ниной Яковлевной.



Бастрыкин: Давайте убирайте. Вакансию заполним. Служебную проверку начальника района. Может, его тоже куда-нибудь отправить.



Сазин: Мы его строго наказали, дадим срок на исправление. Неполное служебное. Если не исправится, то тогда уже…



Бастрыкин: Полковник, понял?



Демченко: Так точно. Буду исправляться.



Бастрыкин: Если ты сам не чувствуешь, о чем я говорю, как ты можешь ему что-то сказать? Я буду служебные проверки проводить по поводу равнодушия к чужой беде. До чего вы дожили? До чего мы дожили! Особенно в Ленинграде!



Бастрыкин: Лейтенант, ты где родился?



Мегрелов: В городе Анапе, Краснодарского края.



Бастрыкин: О-о-о, лицо у тебя — оттуда. У меня там родня. Ты с югов, а как ты оказался у нас, на северах?



И то правда, что 68 лет назад Бастрыкин родился в Пскове.



Мегрелов: Учиться приехал. Потом остался.



Бастрыкин: А че не поехал обратно на Кубанщину?



Мегрелов: Город понравился. Петербург, область, решил остаться.



Бастрыкин: Ну ты же не ленинградец. Это видно. По поведению, по лицу и по внешности. У меня кубанская родня с юга, я горжусь, но там все вот так. Ленинград понравился, город понравился. Раньше тебя бы близко не подпустили, а сейчас можно. Да еще с факультета экономического записался к нам сюда. Вот и поезжай обратно на Кубанщину, к казакам и расскажи, за что тебя уволили. Они тебя наставят на путь истинный нагаечкой. Ниже спины пройдут, как было раньше. Видно, что ты не наш. Ведешь себя так.



…



Бастрыкин: Отдельно прошу проверить то, что говорила мама и сестра. Эти версии тоже проверить. Чтобы была совесть чиста. Чтобы было понятно, что в этом причина. Газ там или ещё что. Бизнес либо отношения личные. Чтобы мама понимала, что случилось. Тот же молодой не понимает. Ну, мама не может поверить, что просто газ. Наверное, может, и газ. Но дело-то в другом. Надо маму понимать.



То есть Александр Бастрыкин и сам понимает, что это несчастный случай.



…



Бастрыкин: Если мама не верит, тем более. Посмотрите по другим версиям, а не сидеть у моря ждать погоды. А че, лейтенант, сколько служишь-то? (Уже спрашивал)



Мегрелов: Три года служу.



Бастрыкин: Ну, понятно. Убирайте его. Пускай едет к себе. Шахтером будет или кочегаром. Ну и в Питере работу найдешь, короче говоря. Халдеем можно устроиться. Ну просто возмутительно особенно, что я вижу по Ленинграду. Не могу быть равнодушным. Просто понаехали. То азиаты поджимают, то киргизы, то таджики, то еще вот краснодарцы понаехали. Возвращайся обратно.



…



Так, служебную проверку по полковнику — нужен такой начальник отдела либо не нужен. Либо под увольнение, либо с понижением. А может, вообще отправить на пенсию, чтобы отдохнул. Начальник отдела по особо важным делам молодец, доклад хороший. И еще раз прошу — проверьте те версии, которые говорит мама. Она убеждена. И не пожалейте сил с мамой потом поговорить, что наше следствие полное и объективное. Чтобы мама нам поверила. А для начала не надо хамить маме. Как она может поверить, когда такое отношение? Вот в субботу у Сергея Тихоновича встреча с ветеранами следствия и уголовного розыска. Там еще мои учителя. Я всегда собираю, чтобы сказать спасибо. Они рассказывают о своем отношении к потерпевшим. Потому что они все послевоенного поколения, я помладше. По их рассказам, чужой беды не бывает. Так перенимайте, если вы к нам приехали, вот эти традиции, а не ваши там какие-то. Наши традиции надо принимать в Петербурге — Ленинграде, а не ваши привозить сюда.



Сами справитесь?



Сазин: Да.



…



Бастрыкин: Сергей Тихонович, что судмедэкспертиза показала по итогам вскрытия? Причина смерти какая?



Сазин: Отравление угарным газом.



Бастрыкин: Это вероятно или этот вывод четкий, ясный и понятный?



Сазин: Да. Других причин не установлено.



Мать: Отравление, это если он бы постепенно угасал.



Бастрыкин: Назначьте еще экспертизу по документам. В чем проблема, я не понимаю. В Питере столько специалистов. Хотите, в Москве найдем. Потерпевшие заявляют свое ходатайство о причине смерти. В чем проблема-то? Отдайте документы, допросите еще маму. Давайте, двигаемся, мужики, двигаться надо.



Демченко: Разрешите. Допрошен специалист. Содержание газа в крови имеет накопительный эффект. Это как у пожарных надышаться. Потом может быть и крик. Назначена повторная комиссионная экспертиза.



Бастрыкин: Да я не об этом говорю, не горячитесь. Вы подъедете к маме, возьмите все бумаги, чайку. Вот это такой-то результат, вот такой-то. Возьмите специалиста. Не меня убеждать надо, не мой сын, слава богу, погиб (видимо, постучал по столу), а у мамы сын погиб. С мамой часа три-четыре не пожалейте, поговорите. Мама, какие еще вопросы? Давайте и его исследуем.



Мать: Я видела фильм, там под дверь в щель пустили какой-то газ, и женщина в комнате моментом умерла. Понимаете, моментом. В секунду.



…



Бастрыкин: Очерствели мужики, очерствели. Чем слаще жизнь, тем больше черствости. И коммуналок уже нет практически, и колбасы полно, а люди как звери стали. У каждого своя жизнь, и наплевать на ближнего. Подумаешь, у нее сын отравился, не доставай, бабушка. Вот о чем говорю. Жалеем время на людей. Тогда болванки надо идти делать.



…



Бастрыкин матери: У вас сколько внуков?



Мать: Восемь!



Бастрыкин: О-о-о-о. Давайте закончим на позитиве. Это нужно каждого женить, правнуков дождаться. Мы сейчас во всем разберемся, будет ясно и понятно, и переключаться нужно психологически на новую жизнь для внуков и на правнуков. Вам сколько лет?



Мать: В этом месяце будет 80 лет.



Бастрыкин: Так вы прекрасно выглядите. Боевая, активная. Вы с вашей силой очень нужны своим внукам. Царствие небесное вашему сыну. Но жизнь на этом не заканчивается.



Мать: Заканчивается.



Бастрыкин: Послушайте, 9 Мая был у фронтовички-блокадницы. 100 лет. Даже 101 год. Я с ней сидел и сил набирался. Час сидели, чай пили. Фронт, восстановление Ленинграда. Вот с кого есть брать пример. Вам еще лет 20 до этого возраста надо прожить. Да не надо рукой-то махать, я зря ничего не скажу. Я хорошие дела говорю. Тяжелое горе никогда не уйдёт, но надо помнить, что есть люди, которые нуждаются в вашей силе. Вы сильный человек, это видно. Вам нужно тоже на позитив выходить.



Давайте, братцы, заканчивать. Через месяц докладную мне лично, что сделано по делу. Какие перспективы и какие результаты. Всего хорошего, до свидания.



Для перепроверки слов и звуков вы можете сами прослушать запись целиком. Когда начнете слушать, то поймете, что первые минут 40 идет разговор о деталях отравления газом.

