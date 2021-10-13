Из «Родео Драйв», где на картинге пострадала школьница, вывозят технику

Владелица картинга комментировать ситуацию отказалась. Ранее она рассказала «Фонтанке», что ребенок получил травмы во время празднования дня рождения, перепутав педали газа и тормоза при поездке на карте, и на место сразу вызвали скорую.
Девятилетнюю девочку увезли из ТРК в больницу 11 октября, ей диагностировали ушибы и повреждения внутренних органов. По предварительным данным, школьница врезалась в защитные блоки, катаясь на картинге.
Накануне отдел петербургского СК по Калининскому району возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».