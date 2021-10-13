FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +9
71.88р83.09р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Из «Родео Драйв», где на картинге пострадала школьница, вывозят технику

Из ТРК «Родео Драйв» вывозят технику для картинга, после катания на котором попала в больницу школьница. Источники «Фонтанки» 13 октября сообщают, что на месте работают Следственный комитет и полиция.

12
Печать

Владелица картинга комментировать ситуацию отказалась. Ранее она рассказала «Фонтанке», что ребенок получил травмы во время празднования дня рождения, перепутав педали газа и тормоза при поездке на карте, и на место сразу вызвали скорую.

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
ПоделитьсяПоделиться

Девятилетнюю девочку увезли из ТРК в больницу 11 октября, ей диагностировали ушибы и повреждения внутренних органов. По предварительным данным, школьница врезалась в защитные блоки, катаясь на картинге.

Накануне отдел петербургского СК по Калининскому району возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (12)

Dimitry Antonov
Кто и зачем вывозит технику?
А по существу, от несовершеннолетних сейчас нужно шарахаться всем без исключения, тренерам, учителям, бизнесменам, оказывающим какие-либо услуги. В любой момент на них могут возбудить то или иное дело, статья всегда найдётся. Только странно, почему не привлекают сопровождавшего взрослого, с разрешения которого осуществлялись эти покатушки? Или родителей, не досмотревших за досугом своего ребёнка?
Muzzy
А что за картинг у Родео-драйва? Там вроде были детские электрические машинки, это о них речь?
DimDimych
чего-то 9 лет как-то рано для карта. Табуретка на колесах на 40км/ч и для взрослого довольно опасна.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний