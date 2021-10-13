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Девятилетняя травмировалась в «Родео Драйве» во время детского дня рождения. Она перепутала газ и тормоз

Школьницу увезли в больницу с травмами после детского дня рождения в «Родео Драйве»

Девятилетняя девочка травмировалась в ТРК на проспекте Культуры во время детского дня рождения.

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Об этом «Фонтанке» 13 октября рассказала индивидуальный предприниматель, владелица картинга, на котором произошло несчастье.

По её словам, на картинг вечером 11 октября приехала группа подростков со взрослым сопровождающим для проведения дня рождения. Родитель подписал все разрешающие документы, с детьми провели необходимый инструктаж, который был снят на видео.

Девятилетняя девочка, по словам владелицы картинга, села в карт, на выезде на круг перепутала педали газа и тормоза и врезалась в ограждение. На место сразу же вызвали скорую.

Как писала «Фонтанка», школьницу увезли в больницу, где врачи зафиксировали у нее серьезные травмы внутренних органов. Её состояние оценивается как тяжелое.

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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Комментарии (6)

Кровокрас
т.е. можно и 6-летнего посадить за руль, лишь бы подписали бумаги и сняли его инструктаж на видео ?
и типа все, ответственность снимается ?
263836471
В общем-то действительно данное развлечение небезопасно - в Москве на подобном аттракционе также пострадал ребёнок у меня на глазах, правда - отделался ушибами и царапинами...
vml1
в любом возрасте бабе не место за рулём.
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