Девятилетняя травмировалась в «Родео Драйве» во время детского дня рождения. Она перепутала газ и тормоз

Об этом «Фонтанке» 13 октября рассказала индивидуальный предприниматель, владелица картинга, на котором произошло несчастье.



По её словам, на картинг вечером 11 октября приехала группа подростков со взрослым сопровождающим для проведения дня рождения. Родитель подписал все разрешающие документы, с детьми провели необходимый инструктаж, который был снят на видео.



Девятилетняя девочка, по словам владелицы картинга, села в карт, на выезде на круг перепутала педали газа и тормоза и врезалась в ограждение. На место сразу же вызвали скорую.

