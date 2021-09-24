автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







В гиде «Фонтанки» — три десятка вариантов того, как разнообразить досуг. От вариантов очевидных — до «тайных».

Актуальное

Музыка станет экспериментом в «Манеже»

С 23 до 25 сентября, 16+



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







В «Манеже» проходит мини-фестиваль новых форм искусства MTC Live season: выставка New Nature станет сценой для музыкальных перформансов. Переплетение этнических мотивов, эмбиента, IDM прозвучит 24 сентября в 21:00 в исполнении композитора Миши Мищенко, обладателя премий Международного фестиваля кинематографистов в номинации «Лучший саундтрек» и кинофестиваля независимого кино Sundance. На сцену исполнитель возвращается после двухлетнего перерыва. В воскресенье в это же время электронный музыкант Kedr Livanskiy и продюсер Евгений Фадеев aka Flaty презентуют публике новый проект «Косая гора»: товарищи сосредоточились на поиске звучания на стыке фолка, неспешной джемовой психоделики и экспериментальной электроники. Интерактивные скульптуры на экспозиции New Nature продолжат работать и тоже сыграют свою роль в выступлениях.



«День дома» знакомит с городом

25–26 сентября, 6+



Фото: Библиотека имени Маяковского / vk.com Поделиться Поделиться







Городские библиотеки объединились, чтобы провести праздник «День дома» и показать посетителям то, что обычно они не видят. Например, в иностранном отделе Маяковки в 15:00 горожанам раздадут специальные перчатки и разрешат полистать редкие книги XVII–XIX веков, а также проведут по особняку графини Карловой. На многих площадках акцент сделали на краеведение: из библиотеки № 4 на Васильевском можно отправиться изучать район гавани и слушать про конструктивизм с экскурсоводом, а сотрудники библиотеки им. М. А. Шолохова в Кировском районе проведут группу по местам, где формировалось народное ополчение. Событий в программе Дня дома — несколько десятков, изучать расписание удобно в группе «ВКонтакте». На некоторые встречи и лекции нужна регистрация.

Sup-активисты — вновь в центре

25 сентября, 10:00, 14+

Всемирный день туризма Петербург отметит sup-фестивалем. Утром в субботу участники проплывут от Крюкова канала до Зелёного моста и обратно. В месте старта можно переодеться и взять напрокат доски. Для участия нужен сертификат о прививке, справка о наличии антител или ПЦР-тест, а вот идти по набережной и смотреть и без документов никто не запрещает.



«Форма единства» в представлении множества

До 26 сентября, 0+



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







В кластере «Дом Культуры» в ДК им. Газа проходит фестиваль нового искусства «Арт-Проспект». Темой этого года стала «Форма единства», свои работы представили два десятка российских и зарубежных художников. Среди перформансов интересно «Воскрешение мамонта» — в совместном проекте скульптора Джошуа Гуда из США, петербургского «Севера-7» и дуэта Керима Рагимова и Петра Швецова Deus Excavator древнее существо будет воссоздано при помощи некоего ритуала. Идеологи проекта планируют привлечь внимание к проблемам исторической фальсификации. Выступления проходят каждые несколько часов. Так, 24 сентября в концертном зале Александра Абакшина покажет представление «Когда заботы о себе недостаточно», а в правом и левом крыле здания художница Ану Пеннанен пригласит желающих на саунд-прогулку IN RELIEF#2. Воркшоп Джошуа Гуда «Клонирование Двухголового Мамонта» запланирован на 13:00 в воскресенье. Подробности о программе выложены на сайте фестиваля.



Не выходя из дома

«Время нашего пения» в вашем компьютере

24 сентября, 20:00, 18+



Фото: скриншот с сайта OperaVision Поделиться Поделиться







На портале OperaVision в пятницу прямая трансляция оперы бельгийского авангардного джазового пианиста и композитора Криса Дефурта «Время нашего пения». Для бельгийского театра «Ла Монне» её поставил режиссёр Тед Хофман. За дирижёрским пультом — канадец Райан Кваме. Мировая премьера спектакля прошла в начале сентября этого года. Герои постановки — белый мужчина и чёрная женщина — влюбляются друг в друга во время исторического концерта Мариан Андерсон в мемориальном Центре Линкольна в 1939 году. В последующие годы им придётся учить своих детей, как справляться с общественными предрассудками и выживать в мире музыки, если ты отличаешься от большинства. Запись оперы будет доступна до 24 марта 2022 года.

Классик джаза выходит в онлайн

25 сентября, 21:00, 12+

Икона американского джаза, композитор и ведущий Рэмси Льюис даёт онлайн-концерт и собирает публику со всего света. С середины 1950-х музыкант записал больше 80 альбомов, пять из которых сразу же покорили американские чарты. Теперь обладатель трёх Grammy сыграет на площадке StageIt.



Парад цветов покажет «Фонтанка»

25–26 сентября, 6+



Фото: Фестиваль цветов / vk.com Поделиться Поделиться







Парад цветов, для которого команды флористов каждый год украшают огромные платформы живыми растениями, создают скульптуры, наряды и зонтики из зелени, в этом году тоже пройдёт онлайн. Темой для оформления выбраны танцы народов мира, концертная же часть программы — Бал цветов — посвящена 100-летию со дня рождения Арно Бабаджаняна, советского композитора, песенника, написавшего и «Королеву красоты», и «Не спеши», и «Москву-реку». Трансляция праздника на сайте «Фонтанки» стартует в субботу, в 18:00. А вот детально и уже вживую рассмотреть каждую из понравившихся цветочных скульптур получится на следующий день: 26 сентября у «Газпром Арены» выставят платформы, конные повозки и ретроавтомобили, участвовавшие в программе. Время работы экспозиции — с 11:00 до 20:00.

Шульман предскажет будущее в «Манеже»

24 сентября, 18:00, 18+

Билеты на выступление одного их самых популярных и медийных политологов России Екатерины Шульман в «Манеже» закончились почти моментально, но для тех, кто не успел, организовали онлайн-трансляцию. Тема пятничной беседы — «Золотой век и цифровой концлагерь: утопии технооптимизма и технопессимизма в наших взглядах на будущее». Не так давно на дискуссии в московском Политехническом музее Шульман говорила о том, что пандемия просто «принудительно масштабировала явления и практики, которые были и раньше», а технический прогресс неизбежен, сколько бы его ни отрицали. На встрече она поделится своим видением будущего, ответит на вопросы об информационной манипуляции и реальности социальных рейтингов.



В музеях

«Стихи-я» захватывает залы МИСП

С 23 сентября до 14 ноября



Валерий Табулинский. Дворцовый мост. 2003. Холст, масло Фото: Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI вв Поделиться Поделиться







Пока в KGallery продолжается персональная выставка «ленинградских» картин художника Николая Лапшина, большую экспозицию с изображениями города разного времени открывают в Музее искусства Петербурга XX–XXI веков. В центре внимания — почти целый век: 30-е/40-е годы представили пейзажами Владимира Гринберна и Александра Русакова. Андеграунд 50-х/60-х — работами Александра Арефьева, Владимира Шагина и Шолома Шварца. За 70-е/80-е годы «отвечают» живописцы Завен Аршакуни, Виктор Тетерин, Валентина Рахина. Город на картинах у каждого автора показан абсолютно разным — и солнечным, и ненастным. Не зря название у выставки — «Стихи-я Петербург».

Кронштадт раскроют на фото

С 25 сентября, 16+

Документы, планы и снимки Кронштадта собрали в «Росфото». На экспозиции «Город-остров, город-крепость, город-порт» в Парадном корпусе исследуется история морского центра с момента его основания. В витринах показаны и подлинные указы Петра, и редкие карты, планы и гравюры XVIII века, и цифровые копии снимков фотографа Карла Буллы. Экспонатами стали кадры, сделанные придворными Николая II и обывателями уже в советскую пору. На многих картинках — события исторические: на карточке 1917 года видно, как у Морского собора собирались солдаты и поднимали флаги, а на кадре 1990 года эскадренный броненосец «Полтава» стоит в одном из доков.



Стекло и пространство стали идей

С 24 сентября до 23 ноября, 16+



«Стекло никогда не подчиняется плану», — так идею выставки Bodegones в галерее Марины Гисич определила художница Мария Кошенкова. Скульптуры из стекла она поместила на фоне настоящей кухонной мебели вроде разделочных столов, раковин и стеллажных полок, тем самым «оттенив» их хрупкие арт-копии. Как подчеркивает автор, стекло — материал своенравный, и результат не всегда соответствует первоначальной задумке. Экспозиция доступна до 23 ноября. Чуть раньше, 7 ноября, в галерее окончится выставка Umwelt, которая также начинает работать сейчас. На полотнах художник Алексей Ган исследовал физическое взаимодействие человеческого тела с пространством. В серии работ «Расположения» он включил в полотно грубые металлические пластины, стараясь передать «эстетический потенциал травмирующего опыта».

Дети наполнят «Эрарту» страхом

с 22 сентября до 19 декабря, 18+

Миловидные кукольные героини на картинах книжного иллюстратора Николетты Чекколи невозмутимо зарезают сказочные ожившие овощи, вырывают глаза у плюшевых зайцев и принимают ванну в окружении черепов. Автор сознательно обратилась к теме аутентичной жестокости и объединила картины под названием «Недетские сказки». Её картины собрали в «Эрарте».

Для всей семьи

Выборг устраивает книжный праздник

24–26 сентября, 12+

В дни последнего сентябрьского уик-энда Библиотека Алвара Аалто и ее окрестности станут площадкой для II Международного форума читателей детской и юношеской книги «Книжный Выборг». На связь выйдут писатели из Норвегии и Дании, критики обсудят детскую литературу северных стран и её переплетения с действительностью, а подростков попросят рассказать о своих чувствах. Подробнее о программе можно прочесть на сайте http://книгофорумвыборг.рф.

С детьми поговорят о сказках из Англии

25 сентября, 6+



Поговорить с детьми о литературе, а заодно попрактиковать иностранный язык в Петербурге получится в Центре Британской книги на V Детском Английском Фестивале. Часть активностей, например квиз по книгам писательницы Джулии Дональдсон — автора книжек про лесного жителя Груффало, пройдут не на русском, но для многого в программе знание английского вовсе не обязательно. В 17:30 в библиотеке пройдёт лекция «Дети, вдохновившие сказочников». Героями обсуждения станут ребята, благодаря которым были написаны, например, «Хоббит» или истории про Мэри Поппинс. Для входа нужна регистрация.

Алису и чудеса вспомнят в Капелле

25 сентября, 14:00, 6+

Литературная тема продолжится в Капелле. В Камерном зале художник-акварелист Елена Базанова — автор иллюстраций к «Приключениям Алисы в Стране чудес, рассказанным для маленьких читателей самим автором» Льюиса Кэрролла — ответит на вопросы о своей работе и поездке в Англию и пообщается с желающими. В марте 2020 года в галерее Капеллы проходила выставка иллюстраций Базановой.

В Эрмитажном театре покажут прошлое

25 сентября, 14:00, 6+



Автор: Государственный Эрмитаж / YouTube

В Эрмитажном театре — премьера литературно-музыкальной композиции «Приоткрывая занавес». За пару часов зрителям покажут, что происходило на сцене пространства за два столетия. Ансамбль старинной музыки исполнит произведения русских и европейских композиторов на клавесине, блок-флейтах, виолах, барочных скрипках, а артисты театра «Малый Трианон» выступят с танцевальной программой.

Народный хоровод закружат в музее

26 сентября, 6+

В Российском этнографическом музее закрутится «Осенний хоровод». На фестивале с гуляньями под народную музыку дети узнают о народных традициях и обрядах сезона сбора урожая, попробуют себя в народных играх и возьмут в руки мутовку. Для участия нужно купить входной билет.

В Павловске — джаз под открытым небом

25 и 26 сентября, 6+



Фото: государственный музей-заповедник «Павловск» Поделиться Поделиться







Гасан Багиров, Юлия Касьян, ансамбли Olympic Brass, Jazz Philharmonic Оrchestra, квартет Константина Хазановича и другие музыканты съедутся на фестиваль «Павловский кофе-джаз». Выступать будут на площадях и у павильонов Павловска, так что горожане могут просто гулять по парку, переходя от одной площадки к другой. Особые гости праздника — бэнды, исполняющие кубинский джаз. Они выступят вместе с известным перкуссионистом Йоелем Гонсалесом. Он сам родом с Кубы.

Сходить на концерт и потанцевать

«Сплин» собирает «сидячий» концерт

24 сентября, 20:00, 6+

«Сплин» спустя почти год после официального релиза представляет в Петербурге пластинку «Вира и Майна». Альбом вышел в декабре 2020, но масштабно презентовать его раньше возможности просто не было. Пятничный концерт будет пандемийно-сидячим, но такие формальности — это единственная возможность провести встречу с поклонниками.



Луна всё-таки выйдет в «Морзе»

24 сентября, 20:00, 12+

После летних переносов и отмен на сцену клуба «Морзе» наконец взойдёт Луна: в начале сентября украинская певица представила новый трек «Ухажёр» и клип к нему. Теперь споёт вместе с публикой и не забудет о старых хитах.

Узнать новое

С театрального на русский — в Александринке

24 сентября, 19:00, 16+



Фото: с сайта alexandrinsky.ru Поделиться Поделиться







Драматург Евгений Казачков долгое время был успешным рекламщиком в сфере театра: проекты, к которым он был причастен, ставили в «Гоголь-Центре» и на сцене «Практики», показывали по центральным каналам. После того, как Евгений отучился в New York Film Academy в Лос-Анджелесе, он стал экспертом в области перевода и адаптации текстов. О том, как в драматургии проявляется специфика языка и «коды», родные автору, и что теряется, если этого не учитывать, Казачков объяснит на лекции «Сломанный язык: как перевести пьесу и не выплеснуть с водой ребенка» на Новой сцене Александринки. Истории саратовских мастеров воскресят

24 сентября, 18:30, 16+

В Музее Анны Ахматовой журналист Алексей Голицин презентует книгу «Саратовские художники. Возвращённые имена». Речь пойдёт о том, как автор исследовал биографии живописцев, подвергнувшихся репрессиям в годы большого террора.

Историю искусства разложат на части

25 сентября, 19:00, 16+

В галерее Арт-Лига на Пушкинской, 10, на этих выходных пройдёт вечер коротких лекций об искусстве. Популяризатор стрит-арта Николай Стекольников объяснит, где искать работы современных художников в городе, а сотрудник независимого книжного «Подписные издания» Даниил Подгорнов расскажет о лучших книгах об искусстве и научит их выбирать. Куратор Анна Спирина поделится тем, как сама получала искусствоведческое образование и что из этого вышло. Вход на лекции за донаты.

На экране

«Иван Денисович» вышел в кино

С 23 сентября, 16+



Автор: Central Partnership/YouTube

Режиссёр Глеб Панфилов — один из классиков советского кино. В 2006 году, взявшись за экранизацию «В круге первом» Александра Солженицына, он работал с самим писателем: именно классик зачитал закадровый текст. Теперь на экраны выходит фильм по «Одному дню Ивана Денисовича» — повести, известной даже школьникам, произведению, после которого о Солженицыне начали говорить. Главная роль в картине досталась Филиппу Янковскому, больше на экране не появляется ни одно известное лицо. И в фильме о лагерях это скорее плюс.

«Дело» покажет звёздный состав С 23 сентября, 16+

Примерно всех топовых актёров современного российского кино собрало «Дело» Алексея Германа-младшего. На предложение сняться в драме о профессоре, которого судят за пост в Facebook, откликнулись Мераб Нинидзе, Роза Хайруллина, Светлана Ходченкова, Александр Паль, Анна Михалкова, Александра Бортич. Может показаться, что по меркам сферы кино «Дело» снимали будто бы невзначай: во время вынужденного простоя в работе над военной драмой «Воздух». При этом сценарий режиссёр задумывал давно, порядка шести лет назад. Как в интервью рассказал сам Герман-младший, он снимал политическое высказывание: «Дело» — «просто попытка отрефлексировать в формате жесткой судебной драмы, какие мы есть».

Пандемийный Нью-Йорк, трагедия из Кабула

С 23 сентября



«Родина», «Варшавский экспресс» и «Лиговъ» ближайшую неделю показывают картины из программы «Манхэттенского фестиваля». Смотры короткометражек уже много лет одновременно проходят в десятках городов и стран. В этом году особое внимание стоит обратить на фильм «Казус» — сюжет о бывшем военном, который решает отомстить собаке и её хозяину. Джерард Джордан (исполнитель роли Кусаки из «Игры Престолов») предстаёт там в непривычном амплуа. Лента «Смерть от рукопожатия» была снята 17-летним Хадсоном Флинном и похожа на репортаж из центра пандемии, Нью-Йорка образца апреля 2020 года. Кроме этого, в программе «Плохая примета» Салар Паштуньяр из Афганистана. Это история жительницы Кабула, которая воспитывает двух детей, сталкивается с бюрократией, но ничего не может сделать, несмотря на всё желание: без очков героиня почти беспомощна. Все десять фильмов фестиваля показывают разом на языке оригинала с субтитрами, длительность каждой ленты в конкурсе — не больше 20 минут.

Айзек научит играть в карты

С 23 сентября, 18+

Из новинок в прокате — «Холодный расчёт». Главную роль в ленте о криминале и мире покера исполняет Оскар Айзек. Его герой — отличный картёжник, который годами мечтает отомстить своему врагу, и вот такая возможность, наконец, попадается. В антагониста в картине Пола Шредера перевоплотился Уиллем Дефо.

«Разжимая кулаки» — в большом прокате

24 сентября, 12+



Автор: Pioner Cinema / YouTube

В прокате стартует драма «Разжимая кулаки» Киры Коваленко. С этой работой ученица Александра Сокурова получила Гран-при в Каннах в программе «Особый взгляд», участвовала в Нью-Йоркском кинофестивале наравне с Ноэ, Верховеном и Альмодоваром. Коваленко снимала фильм в Северной Осетии, главную роль в картине исполнила студентка актерского факультета владикавказского университета Милана Агузарова.

Дни корейского кино — в «Родине»

25 сентября, 18:30, 16+

В «Родине» до 3 октября проходят Дни корейского кино. Первый показ в программе — «Несмонтированный фильм» 2008 года. Сценарий о встрече кинозвезды и уличного бандита написал Ким Ки Дук — мастер, который вывел новую корейскую кинематографию на международный уровень.

Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»

