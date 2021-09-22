Украинская певица Луна в этом году уже была в Петербурге. 7 мая Кристина Герасимова (это настоящее имя певицы) дала большой концерт в Северной столице, и вскоре появилась информация о новом шоу — изначально оно было назначено на 29 июля, но ковидные ограничения отсрочили мероприятие на несколько месяцев. Теперь Луна взойдет 24 сентября в клубе «Морзе». Все ранее купленные билеты, конечно, действительны (12+).

Традиционно посмотрим, что нового случилось в портфолио певицы. В начале осени Луна представила новую песню — «Ухажер», на которую также был снят клип.

Видеоряд «Ухажера» отлично передает эстетику творчества Луны — такой же яркой в образах и ностальгирующей по поп-музыке 80-х годов. Кристина Герасимова не изменяет себе — танцевальный ритм отлично сочетается с узнаваемыми невесомыми синтезаторами, поверх него брошен почти шепчущий вокал.



Если понравилось, можете посмотреть еще «Пташку» — другую свежую работу певицы, где она одиноко танцует в темном пустом помещении в той же звуковой и визуальной стилистике.

