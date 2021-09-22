В Петербурге 23 сентября начинается традиционный Манхэттенский фестиваль короткометражного кино. Одновременно с крупнейшими городами планеты город будет смотреть короткометражки, снятые в разных странах, смеяться и плакать вместе с их героями и, опять, голосовать. Но подтасовок точно будет: они бессмысленны, ведь это — искусство.



В программе фестиваля этого года — фильм самого юного режиссера проекта (ему всего 16) — и это кинодневник о пандемии в Нью-Йорке. Название интригует: «Смерть от рукопожатия». Другие острые темы, которые поднимает фестиваль в этом году, — права женщин в Афганистане и болезнь Альцгеймера.

