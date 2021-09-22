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На Манхэттенском фестивале покажут кинодневник пандемии в Нью-Йорке и «Хор любителей финских саней»

Фото: tourdefilm.ru/
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В Петербурге 23 сентября начинается традиционный Манхэттенский фестиваль короткометражного кино. Одновременно с крупнейшими городами планеты город будет смотреть короткометражки, снятые в разных странах, смеяться и плакать вместе с их героями и, опять, голосовать. Но подтасовок точно будет: они бессмысленны, ведь это — искусство.

В программе фестиваля этого года — фильм самого юного режиссера проекта (ему всего 16) — и это кинодневник о пандемии в Нью-Йорке. Название интригует: «Смерть от рукопожатия». Другие острые темы, которые поднимает фестиваль в этом году, — права женщин в Афганистане и болезнь Альцгеймера.

Поклонники сериала «Игра престолов» будут рады встрече с актером из него — Джерардом Джорданом (Кусака) — в новом амплуа в короткометражке «Казус» из Северной Ирландии. А Норвегию представит номинант на «Оскар» — картина «Хор любителей финских саней». Будут фильмы о мировой истории и войнах: британская драма «Ганеф» расскажет историю семьи, пережившей Холокост. А «Закрыты для света» — о Черных итальянских бригадах, существовавших во время Второй мировой войны. Но, естественно, будут и комедии, и даже анимационная сказка — о маленькой девочке Джо и красивой лошади Авроре, чьей кличкой и назван фильм.

Подробное расписание смотрите на сайте фестиваля и на сайтах киноцентров «Родина», «Каро 9 Варшавский экспресс» и «Каро 7 «Лиговъ».

16+

Фото: tourdefilm.ru/

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