В последние выходные сентября в Павловске заиграет джаз

25 и 26 сентября в Павловском парке пройдет музыкальный фестиваль «Павловский кофе-джаз». На нескольких площадках выступят молодые коллективы и именитые звёзды петербургского джаза.
Музыкальная программа последнего уик-энда сентября будет длиться с 13 до 18 часов. Выступления джазовых коллективов пройдут на площади гуляний, у павильона «Пиль-башня», у моста кентавров и неподалеку от Павловского дворца на Тройной липовой аллее.
Для любителей джаза выступят Гасан Багиров, Кирилл Бубякин, Юлия Касьян, Елена Даник, Ильдар Казаханов, ансамбли Olympic Brass, Chizhik-jazz-quartet, Jazz Philharmonic Оrchestra, квартет Константина Хазановича, Stukov band и ансамбль Константина Маминова.
Отдельным украшением фестиваля станут бэнды, исполняющие кубинский джаз. По традиции они выступят вместе с Йоелем Гонсалесом, известным перкуссионистом кубинского происхождения.
Вход на фестиваль по билету в Павловский парк.
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Мария Лащева