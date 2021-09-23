На фестивале «Арт-проспект» «воскресят» мамонта и покажут перформансы

Международный фестиваль паблик-арта пройдет в Петербурге в восьмой раз. В хедлайнерах — Александр Шишкин-Хокусай, Ольга Кройтор, Пётр Белый и «Север-7».

В этом году «Арт-Проспект» пройдет 23–26 сентября в кластере «Дом Культуры» на Стачек, 72а, — там представят работы художники из России, Финляндии, Швейцарии и США. Кроме того, в онлайн-формате, через специальное приложение, вы сможете увидеть работы, созданные в разных уголках планеты.

Темой фестиваля на этот раз стала «Форма солидарности» — она навеяна реалиями пандемии, и акцент сделан на художнические коллаборации. Например, обещают перформанс «Двухголовый мамонт» — совместный проект американского скульптора Джошуа Гуда, петербургского коллектива «Север-7» и дуэта Deus Excavator (дуэт Керима Рагимова и Петра Швецова). Суть проекта — «реанимирование» вымышленного мамонта с помощью ритуала «в стиле Франкенштейна» — так авторы хотят привлечь внимание к проблеме исторических манипуляций. Этот проект выглядит прямо-таки пророчески, если вспомнить появившиеся на днях новости о том, что американский стартап объявил о планах «воскресить мамонтов» через пять лет.

Кроме «мамонта Франкенштейна» фестиваль обещает перформансы: так, группа «Никаких оправданий» покажет мистерию «Праздник урожая во Дворце Труда с элементами бурлеска», где главным героем станет трактор «Кировец» (легендарная модель Кировского завода). Будут на фестивале и инсталляция уже очень статусного Александра Шишкина-Хокусая, и образовательная программа, и актуальные телесные практики.



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Анастасия Семенович